Λίβανος: Οι IDF εντόπισαν οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ σε σχολείο

Η εξόντωση του Mohammad Reza Ashrafi Kahi συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού της χρηματοδότησης και επανεξοπλισμού συμμαχικών οργανώσεων μέσω πωλήσεων υδρογονανθράκων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον εντοπισμό στρατιωτικού εξοπλισμού και εγγράφων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ σε σχολικό συγκρότημα στον νότιο Λίβανο, εντείνοντας τις καταγγελίες περί χρήσης πολιτικών υποδομών για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, στρατιώτες της ταξιαρχίας Golani βρήκαν μέσα στο εκπαιδευτικό κέντρο στολές μάχης, εγχειρίδια χρήσης εκτοξευτών ρουκετών, πιστοποιητικά εκπαίδευσης της επίλεκτης μονάδας Radwan, καθώς και βλήματα με τους αντίστοιχους εκτοξευτές τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέρος του υλικού εντοπίστηκε μαζί με αποστολές που φέρεται να προέρχονταν από το Ιράν και είχαν προορισμό σιιτικές περιοχές του Λιβάνου.

Εξοπλισμός και πιστοποιητικά ειδικών μονάδων

Κατά την επιχείρηση, οι Ισραηλινοί αξιωματικοί εντόπισαν επίσης επίσημες στολές που ταυτοποιούν μέλη της Χεζμπολάχ, καθώς και τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση αντιαρματικών όπλων τύπου RPG.

Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονταν πιστοποιητικά της Radwan Force, μιας επίλεκτης μονάδας της οργάνωσης που φέρεται να συμμετέχει σε ειδικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, βρέθηκαν ρουκέτες μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, εκτοξευτές, αλεξίσφαιρα γιλέκα, κράνη, εκρηκτικοί μηχανισμοί και αντιαρματικοί πύραυλοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ακόμη ότι σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και δεύτερη κρυψώνα με επιπλέον οπλισμό και στρατιωτικό υλικό.

Κατηγορίες για χρήση πολιτικών υποδομών

Το Τελ Αβίβ επιμένει ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί πολιτικές εγκαταστάσεις, όπως σχολεία, για την αποθήκευση όπλων, με στόχο να αποφεύγει τον εντοπισμό, θέτοντας σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό.

«Τέτοιου είδους ευρήματα αποδεικνύουν τη χρήση σχολικών υποδομών για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν και χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Εντατικοποίηση επιχειρήσεων και πλήγματα

Από την έναρξη της νέας φάσης της σύγκρουσης, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, επιδιώκοντας να περιορίσουν τη στρατιωτική ισχύ της Χεζμπολάχ και να ανακόψουν τη ροή όπλων και πόρων από το Ιράν.

«Καθήκον μας είναι η προστασία των Ισραηλινών πολιτών και η μείωση της απειλής στα βόρεια σύνορα», υποστήριξε στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, το Ισραήλ έχει εντείνει και τις στοχευμένες επιθέσεις κατά στελεχών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν.

Μεταξύ των πιο πρόσφατων ενεργειών, επιβεβαιώθηκε η εξόντωση στην Τεχεράνη του Mohammad Reza Ashrafi Kahi, ο οποίος φέρεται να ήταν επικεφαλής εμπορικών δραστηριοτήτων στον πετρελαϊκό τομέα του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με τη χρηματοδότηση και τον επανεξοπλισμό συμμαχικών οργανώσεων, μέσω της πώλησης υδρογονανθράκων και της παράκαμψης διεθνών κυρώσεων.