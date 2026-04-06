Λίβανος: Οι IDF εντόπισαν οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ σε σχολείο

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, στρατιώτες της ταξιαρχίας Golani βρήκαν μέσα στο εκπαιδευτικό κέντρο στολές μάχης, εγχειρίδια χρήσης εκτοξευτών ρουκετών, πιστοποιητικά εκπαίδευσης της επίλεκτης μονάδας Radwan, καθώς και βλήματα με τους αντίστοιχους εκτοξευτές τους

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο ισραηλινός στρατός εντόπισε οπλοστάσιο και στρατιωτικό υλικό της Χεζμπολάχ σε σχολικό συγκρότημα στον νότιο Λίβανο.
  • Βρέθηκαν στολές, εγχειρίδια χρήσης όπλων, πιστοποιητικά επίλεκτης μονάδας Radwan, ρουκέτες και εκρηκτικοί μηχανισμοί.
  • Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για χρήση πολιτικών υποδομών, όπως σχολεία, για στρατιωτικούς σκοπούς.
  • Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει επιθέσεις στον νότιο Λίβανο και στοχευμένες επιχειρήσεις κατά στελεχών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν.
  • Η εξόντωση του Mohammad Reza Ashrafi Kahi συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού της χρηματοδότησης και επανεξοπλισμού συμμαχικών οργανώσεων μέσω πωλήσεων υδρογονανθράκων.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον εντοπισμό στρατιωτικού εξοπλισμού και εγγράφων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ σε σχολικό συγκρότημα στον νότιο Λίβανο, εντείνοντας τις καταγγελίες περί χρήσης πολιτικών υποδομών για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, στρατιώτες της ταξιαρχίας Golani βρήκαν μέσα στο εκπαιδευτικό κέντρο στολές μάχης, εγχειρίδια χρήσης εκτοξευτών ρουκετών, πιστοποιητικά εκπαίδευσης της επίλεκτης μονάδας Radwan, καθώς και βλήματα με τους αντίστοιχους εκτοξευτές τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέρος του υλικού εντοπίστηκε μαζί με αποστολές που φέρεται να προέρχονταν από το Ιράν και είχαν προορισμό σιιτικές περιοχές του Λιβάνου.

1.jpg

Εξοπλισμός και πιστοποιητικά ειδικών μονάδων

Κατά την επιχείρηση, οι Ισραηλινοί αξιωματικοί εντόπισαν επίσης επίσημες στολές που ταυτοποιούν μέλη της Χεζμπολάχ, καθώς και τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση αντιαρματικών όπλων τύπου RPG.

Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονταν πιστοποιητικά της Radwan Force, μιας επίλεκτης μονάδας της οργάνωσης που φέρεται να συμμετέχει σε ειδικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, βρέθηκαν ρουκέτες μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, εκτοξευτές, αλεξίσφαιρα γιλέκα, κράνη, εκρηκτικοί μηχανισμοί και αντιαρματικοί πύραυλοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ακόμη ότι σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και δεύτερη κρυψώνα με επιπλέον οπλισμό και στρατιωτικό υλικό.

1775455741549-649169503-4.jpg

Κατηγορίες για χρήση πολιτικών υποδομών

Το Τελ Αβίβ επιμένει ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί πολιτικές εγκαταστάσεις, όπως σχολεία, για την αποθήκευση όπλων, με στόχο να αποφεύγει τον εντοπισμό, θέτοντας σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό.

«Τέτοιου είδους ευρήματα αποδεικνύουν τη χρήση σχολικών υποδομών για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν και χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από την ισραηλινή κυβέρνηση.

2.jpg

Εντατικοποίηση επιχειρήσεων και πλήγματα

Από την έναρξη της νέας φάσης της σύγκρουσης, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, επιδιώκοντας να περιορίσουν τη στρατιωτική ισχύ της Χεζμπολάχ και να ανακόψουν τη ροή όπλων και πόρων από το Ιράν.

«Καθήκον μας είναι η προστασία των Ισραηλινών πολιτών και η μείωση της απειλής στα βόρεια σύνορα», υποστήριξε στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, το Ισραήλ έχει εντείνει και τις στοχευμένες επιθέσεις κατά στελεχών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν.

Μεταξύ των πιο πρόσφατων ενεργειών, επιβεβαιώθηκε η εξόντωση στην Τεχεράνη του Mohammad Reza Ashrafi Kahi, ο οποίος φέρεται να ήταν επικεφαλής εμπορικών δραστηριοτήτων στον πετρελαϊκό τομέα του ιρανικού καθεστώτος.

3.jpg

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με τη χρηματοδότηση και τον επανεξοπλισμό συμμαχικών οργανώσεων, μέσω της πώλησης υδρογονανθράκων και της παράκαμψης διεθνών κυρώσεων.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:10ΕΘΝΙΚΑ

«Αν θέλουν πόλεμο…»: Ακραία ρητορική από τουρκικά ΜΜΕ – Νέες αιχμές Γκιουλέρ για Ελλάδα και Κύπρο

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Βαρίδι» για τη χώρα ο Μητσοτάκης - Εκλογές τώρα!

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Ουρές χιλιομέτρων προς Αεροδρόμιο λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού- Πού αλλού έχει κίνηση

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαμορφώνει το διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη της Κύπρου

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Πώς εκπαιδεύονται οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για να επιβιώνουν πίσω από τις γραμμές του εχθρού - Η αρχή «SERE», τα γεύματα με κάκτους και σκαθάρια και το ρεκόρ από τον πόλεμο της Βοσνίας

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Βίντεο από Κωνσταντοπούλου -«Τι σας τάξανε; Τόσο πούλημα; Δεν ντρέπεστε;»

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας, έπραξα το καθήκον μου»

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ηράκλειο: Παραβίασε στοπ και οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομους

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai Boulder δείχνει νέα στρατηγική σε off-road μοντέλα

09:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο Βουλευτής της ΝΔ, Λάκης Βασιλειάδης: «Εμπλέκεται έμμεσα το όνομά μου»

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αθωώθηκε η 24χρονη μητέρα για τις σφαίρες που εντοπίστηκαν σε παιδικό καρότσι

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Συνεχίζεται η διαδικασία νομιμοποίησης - Χωρίς συγγενείς, αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ώρα ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Τα ποσά που θα δοθούν

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι γυναίκες που θέλουν να μην ψηφίζουν οι… γυναίκες

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Οι IDF εντόπισαν οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ σε σχολείο

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 15χρονη που επιτέθηκε σε τρεις ανήλικες και τις έστειλε στο νοσοκομείο

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πόσο κόστισε στις ΗΠΑ η καταστροφή των δύο στρατιωτικών αεροσκαφών στο Ιράν

09:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο διαρκούν τα σοκολατένια πασχαλινά αυγά – Ποια τα σημάδια αλλοίωσης

Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Έπεσε από τον 4ο όροφο προσγειώθηκε στον 3ο, ανέβηκε ξανά στον 4ο και έπεσε στο κενό

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Βίντεο από Κωνσταντοπούλου -«Τι σας τάξανε; Τόσο πούλημα; Δεν ντρέπεστε;»

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ώρα ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Τα ποσά που θα δοθούν

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Ιωάννινα - Λέκκας: «Θα συνεχιστούν οι δονήσεις, αλλά δεν ανησυχούμε»

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Κοριτσάκι βλέπει για πρώτη φορά το νεογέννητο αδερφάκι της και η αντίδρασή της «λιώνει» καρδιές

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν με ένα βλήμα εχθρικό drone

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Συνεχίζεται η διαδικασία νομιμοποίησης - Χωρίς συγγενείς, αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Πώς εκπαιδεύονται οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για να επιβιώνουν πίσω από τις γραμμές του εχθρού - Η αρχή «SERE», τα γεύματα με κάκτους και σκαθάρια και το ρεκόρ από τον πόλεμο της Βοσνίας

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ και το «βαθύ κράτος»

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

07:30ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Καζάνι που βράζει η ΚΟ της ΝΔ, οι φωνές Τσιάρα, οι νέες δικογραφίες για ΟΠΕΚΕΠΕ, η μοναξιά του Μητσοτάκη, η Κοβέσι και η Οικουμενική, ο Πιτσιλής, οι απολύσεις στην Intrum και η παραίτηση στην ΑΓΕΤ Ηρακλής 

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα το ξανάκανα 100 φορές, δεν έχω συνειδησιακό πρόβλημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ