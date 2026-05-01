Αυστραλία: Βίαιες συγκρούσεις μετά την δολοφονία ενός 5χρονου κοριτσιού

Οι ταραχές σημειώθηκαν έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο άνδρας που κατηγορείται ότι απήγαγε και σκότωσε το παιδί

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων

  • Σοβαρές ταραχές ξέσπασαν έξω από νοσοκομείο στο Άλις Σπρινγκς όπου νοσηλεύεται ο 47χρονος Τζέφερσον Λούις, κατηγορούμενος για την απαγωγή και δολοφονία 5χρονου κοριτσιού αυτοχθόνων.
  • Ο Λούις, με προηγούμενες καταδίκες για βίαιη επίθεση, εντοπίστηκε και λιντσαρίστηκε από κατοίκους πριν συλληφθεί.
  • Περίπου 400 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, ζητώντας εκδίκηση, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος που προκάλεσε βίαια επεισόδια και ζημιές.
  • Ο ύποπτος μεταφέρθηκε για λόγους ασφαλείας στο Ντάργουιν, όπου αναμένονται οι επίσημες κατηγορίες εναντίον του.
  • Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι αναγνώρισε την οργή της κοινότητας και κάλεσε σε ενότητα και ηρεμία.
Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν έξω από νοσοκομείο της πόλης Άλις Σπρινγκς στην Αυστραλία όπου νοσηλεύεται ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε ένα 5χρονο κορίτσι.

Ο 47χρονος Τζέφερσον Λούις, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να απήγαγε και να σκότωσε το κορίτσι που ανήκει στην κοινότητα των αυτοχθόνων, εντοπίστηκε από τους κατοίκους οι οποίοι τον λίντσαραν χθες Πέμπτη το βράδυ, προτού συλληφθεί, δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Βόρειας Επικράτειας Μάρτιν Ντόουλ.

«Παρουσιάστηκε σε έναν από τους καταυλισμούς του Άλις Σπρινγκς χθες το βράδυ (…) κάτοικοι του καταυλισμού αυτού αποφάσισαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους», πρόσθεσε ο Ντόουλ.

Το κορίτσι, η οικογένεια του οποίου το αποκαλεί Κουμαντζάγι Λιτλ Μπέιμπι σύμφωνα με τα έθιμα των αυτοχθόνων, εξαφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου από το σπίτι του στα περίχωρα του Άλις Σπρινγκς. Το πτώμα του εντοπίστηκε χθες από έναν από τους εκατοντάδες ανθρώπους που το αναζητούσαν στις θαμνώδεις εκτάσεις και την έρημο γύρω από την πόλη.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θεωρούσε πως κύριος ύποπτος για την απαγωγή του κοριτσιού ήταν ο Λούις, ο οποίος έχει προηγούμενες καταδίκες για βίαιη επίθεση και είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί.

Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στο Ντάργουιν

Ένα πλήθος περίπου 400 ανθρώπων συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο του Άλις Σπρινγκς όπου νοσηλεύεται ο Λούις και προσπάθησε να εισέλθει στο κτίριο, δήλωσε ο Ντόουλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον κρατικό σταθμό ABC της Αυστραλίας.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο δείχνουν αυτόχθονες να φωνάζουν έξω από το νοσοκομείο ζητώντας εκδίκηση για τον φόνο του κοριτσιού.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος, το οποίο απάντησε ρίχνοντας αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών και βάζοντας φωτιές. Αρκετοί αστυνομικοί και υγειονομικοί τραυματίστηκαν, αστυνομικά οχήματα, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά υπέστησαν ζημιές, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος συνελήφθη όταν προσπάθησε να πυρπολήσει αστυνομικό όχημα.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία για τη βία εναντίον των μελών των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων τα οποία απλώς κάνουν τη δουλειά τους», τόνισε ο Ντόουλ. «Ζητώ να επικρατήσει σήμερα ηρεμία στην κοινότητα (…) και θα ήθελα να πιστέψω ότι όσα είδαμε χθες το βράδυ ήταν μια παρέκκλιση», πρόσθεσε.

Ο Λούις μεταφέρθηκε στο Ντάργουιν, πρωτεύουσα της Βόρειας Περιφέρειας, νωρίς σήμερα το πρωί για λόγους ασφαλείας, σημείωσε ο Ντόουλ, προσθέτοντας ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι κατανοεί «την οργή και την αγανάκτηση των ανθρώπων» και κάλεσε την κοινότητα να ενωθεί.

30-69 [R]

Γαλλία: 15χρονος χάκαρε την υπηρεσία ταυτοτήτων - Προσπάθησε να πουλήσει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Πρωτομαγιά: Τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των νέων αυτοκινήτων λόγω των Κινέζων

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την απόβαση 175 ατόμων του «Στόλου της Ελευθερίας»

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας - Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια: Αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι

10:30LIFESTYLE

«Μισό» παπούτσι: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι του καλοκαιριού έγινε viral

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Βίαιες συγκρούσεις μετά την δολοφονία ενός 5χρονου κοριτσιού

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σήμερα αναμένεται να καταθέσει νέα ειρηνευτική πρόταση στους Πακιστανούς μεσολαβητές

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Freelander 8: Μεγάλο SUV με ηλεκτρική τεχνολογία αιχμής

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετανάστες εντοπίστηκαν στον Μύρτο Ιεράπετρας - Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Σαν σήμερα πριν 82 χρόνια εκτελέστηκαν οι 200 της Καισαριανής

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί: Η παγκόσμια οικονομία έχει προθεσμία 8 εβδομάδες για να αποφύγει την ύφεση

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Μια σπάνια και εντυπωσιακή εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας

08:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ζωντανό» το έθιμο της Πρωτομαγιάς – Αυξημένη η κίνηση για τα στεφάνια, δείτε πώς φτιάχνονται

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζυγίζει τις επιλογές του για τον πόλεμο στο Ιράν - Η εμπλοκή με το Κογκρέσο

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

07:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντί για Laser ... δίχτυα: Η απάντηση στα φονικά drones ήλθε από τα βάθη της θάλασσας

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια: Αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στο σκαμνί 4 γονείς και 2 νηπιαγωγοί για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετανάστες εντοπίστηκαν στον Μύρτο Ιεράπετρας - Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Πρωτομαγιά: Τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η πρώτη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης στον κόσμο που αναβαθμίζει Άμυνα και ασφάλεια ναυσιπλοΐας

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των νέων αυτοκινήτων λόγω των Κινέζων

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την απόβαση 175 ατόμων του «Στόλου της Ελευθερίας»

10:30LIFESTYLE

«Μισό» παπούτσι: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι του καλοκαιριού έγινε viral

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

