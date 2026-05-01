Κρήτη: Μετανάστες εντοπίστηκαν στον Μύρτο Ιεράπετρας - Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Κινούνται πεζή προς τον βορρά
Μία ομάδα μεταναστών αποβιβάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς σε παραλιακό σημείο στον Μύρτο Ιεράπετρας, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές.
Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, οι αλλοδαποί που έφτασαν στην ακτή εντοπίστηκαν από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι κινούνται πεζή προς τα βόρεια, ακολουθώντας τον κεντρικό οδικό άξονα.
Κινητοποίηση των αρχών
Οι πολίτες ειδοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη συγκέντρωση της ομάδας.
Στόχος των αρχών είναι η ασφαλής μεταφορά τους και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης.
