Σάμος: Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη σκάφους - Εντοπίστηκαν 18 μετανάστες

Συνελήφθη ένας 24χρονος υπήκοος Τουρκίας, από τις λιμενικές αρχές στη Σάμο, έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους που εντοπίστηκε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου «Πράσο», με κατεύθυνση προς τα τουρκικά παράλια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο προχώρησε στην ακινητοποίηση του ταχύπλοου και τη σύλληψη του χειριστή του.

Παράλληλα, στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν συνολικά 18 αλλοδαπούς (5 άνδρες, 5 γυναίκες και 8 ανήλικους), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Σύμφωνα με την προανάκριση, ο 24χρονος φέρεται να ήταν ο διακινητής των υπολοίπων, ενώ οι ίδιοι οι μετανάστες κατέθεσαν ότι κατέβαλαν το ποσό των 3.000 ευρώ για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα και διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Από το Λιμεναρχείο Σάμου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

