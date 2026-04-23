Νέα επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών νότια της Κρήτης

Ακόμη μία επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία περισυνελέγησαν 60 άνδρες μετανάστες, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/4). Οι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στους Καλούς Λιμένες γύρω στις 08:30, ενώ η άφιξή τους στο Ηράκλειο υπολογίζεται περίπου στις 12:00.

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό που καταγράφεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στο νότιο θαλάσσιο μέτωπο της Κρήτης, όπως αναφέρει το neakriti.gr γεγονός που υπογραμμίζει την έντονη κινητικότητα των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα σημειώθηκαν δύο ακόμη επιχειρήσεις. Στην πρώτη περίπτωση, 38 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβο 17 ναυτικά μίλια βόρεια της Χρυσής, κοντά στο Γαϊδουρονήσι, ανοιχτά της Ιεράπετρας. Οι άνθρωποι επέβαιναν σε μικρή λέμβο, ενώ τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Λίγες ώρες νωρίτερα, δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, όπου 24 άτομα διασώθηκαν από δεξαμενόπλοιο με ιταλική σημαία και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης, ενώ η πίεση στις θαλάσσιες οδούς νότια της Κρήτης παραμένει αυξημένη.