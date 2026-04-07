ΔΟΕ: Η σημερινή κρίση πετρελαίου χειρότερη από το 1973, το 1979 και το 2022 μαζί

Η κρίση πετρελαίου και φυσικού αερίου που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ είναι «πιο σοβαρή από αυτές του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί», δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το τελεσίγραφο Τραμπ, προκειμένου να ανοίξει ξανά η πλωτή οδός, ο Φατίχ Μπιρόλ είπε στην εφημερίδα Le Figaro ότι ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στην αγορά πετρελαίου ήταν μεγαλύτερος από τη συνδυασμένη δύναμη των δίδυμων κραδασμών της δεκαετίας του 1970 και των επιπτώσεων από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA προειδοποίησε επίσης ότι οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι αναπτυσσόμενες, οι οποίες θα υποφέρουν από υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υψηλότερες τιμές τροφίμων και γενική επιτάχυνση του πληθωρισμού, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες, η Ιαπωνία και η Αυστραλία θα αισθανθούν επίσης αντίκτυπο.

Οι τιμές του πετρελαίου κυμάνθηκαν γύρω στα 110 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, ανεβαίνοντας πάνω από αυτό το επίπεδο αφού ο Τραμπ προειδοποίησε ότι «ολόκληρος ο πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» εκτός εάν το Ιράν κάνει συμφωνία, πριν υποχωρήσει αργότερα λίγο πιο κάτω.

Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν την Τρίτη μετά την τελευταία απειλή του Τραμπ. Στο Λονδίνο, ο δείκτης μετοχών FTSE 100 blue-chip έκλεισε με πτώση 0,84%. Ο γερμανικός DAX υποχώρησε 1,1% και ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,7%.

Η Wall Street άνοιξε χαμηλότερα, με τον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones να υποχωρεί κατά 296 μονάδες ή 0,64% στις 46.373 μονάδες.

Τα χρηματιστήρια στην Ασία ήταν μικτά, με τον Nikkei της Ιαπωνίας και τον Kospi της Νότιας Κορέας να αυξάνονται κατά 1,1%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,7%.

Οι αγορές ήταν ασταθείς μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο, καθώς το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ τροφοδότησε φόβους γύρω από τον πληθωρισμό και κλόνισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Τη Δευτέρα, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό και βραδύτερη παγκόσμια ανάπτυξη.

Η Γκεοργκίεβα είπε στο Reuters ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος το ΔΝΤ περίμενε μια μικρή αναβάθμιση στις προσδοκίες του για παγκόσμια ανάπτυξη 3,3% το 2026 και 3,2% το 2027. Αντίθετα, είπε, «όλοι οι δρόμοι οδηγούν τώρα σε υψηλότερες τιμές και βραδύτερη ανάπτυξη». Το ΔΝΤ αναμένεται να δημοσιεύσει την έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές την επόμενη εβδομάδα.