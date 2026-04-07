Γεννητούρια εν πτήσει - αλλά τι συμβαίνει με την υπηκοότητα του παιδιού

Μία αναπάντεχη εμπειρία είχαν οι επιβάτες πτήσης το περασμένο Σάββατο από την Τζαμάικα προς της ΗΠΑ, όταν έγκυος βρέθηκε σε κατάσταση τοκετού, λίγο πριν το αεροσκάφος προσγειωθεί στο αεροδρόμιο.

Μια γυναίκα γέννησε προς το τέλος της πτήσης BW005 της Caribbean Airlines από το Κίνγκστον στη Νέα Υόρκη, και παρότι δεν κηρύχθηκε έκτακτη ανάγκη κατά τη διάρκεια της πτήσης, μετά την προσγείωση, μητέρα και νεογνό έλαβαν ιατρική φροντίδα.

Η Caribbean Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η αεροπορική εταιρεία σχολιάζει τον επαγγελματισμό και τη μετρημένη ανταπόκριση του πληρώματος της, το οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την άνεση όλων των επιβαινόντων».

Σε ηχητικό από τον Πύργο Ελέγχου, που κοινοποιήθηκε από το CBS News, ο ελεγκτής προτείνει το μωρό να ονομαστεί «Κένεντι» - επειδή το αεροπλάνο επρόκειτο να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy.

Δεδομένου ότι το μωρό γεννήθηκε στον αέρα, η υπηκοότητά του είναι ακόμα ασαφής, πυροδοτώντας συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Ο δικηγόρος μετανάστευσης και YouTuber Brad Bernstein είπε σε ένα κλιπ στο Facebook: «Ένα μωρό που γεννήθηκε σε ένα αεροπλάνο για τη Νέα Υόρκη εγείρει ένα μεγάλο νομικό ερώτημα... είναι αυτό το παιδί αυτόματα πολίτης των ΗΠΑ;

«Η απάντηση εξαρτάται από το πού βρισκόταν το αεροπλάνο την ακριβή στιγμή της γέννησης. Όχι η αεροπορική εταιρεία. Όχι ο προορισμός. Όχι αυτό που νομίζετε. Και σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, ένα παιδί που γεννιέται κατά τη διάρκεια της πτήσης θα μπορούσε ακόμη και να καταλήξει χωρίς ιθαγένεια».

Ο Μπραντ εξηγεί ότι το πιστοποιητικό γέννησης πιθανότατα θα εκδοθεί στον τόπο προσγείωσης.

Ο εναέριος χώρος στον οποίο γεννήθηκε το μωρό θα είναι υψίστης σημασίας - αν και η εθνικότητα και η υπηκοότητα δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Γενικά, οι μέλλουσες μητέρες δεν γίνονται δεκτές για ταξίδια μετά την 35η εβδομάδα της εγκυμοσύνης στις περισσότερες αεροπορικές εταιρίες, οπότε και απαιτείται ιατρική έγκριση.