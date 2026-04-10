Ο Μαροκινός που έγινε «είδωλο» στην Κίνα - «Την έσωσε και έφυγε σιωπηλά»

Snapshot Ο Μαροκινός φοιτητής Αγιούμπ Φαντέλ έσωσε μια νεαρή γυναίκα από πνιγμό στη λίμνη Jinsha στην Κίνα, χωρίς να ζητήσει αναγνώριση.

Η ηρωική του πράξη έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε το ενδιαφέρον των κινεζικών αρχών και του κοινού.

Η κινεζική κυβέρνηση και η πρεσβεία του Μαρόκου εξέφρασαν δημόσια την εκτίμησή τους για την ανθρωπιστική του στάση.

Το Πανεπιστήμιο Ηλεκτρισμού και Τεχνολογίας Hangzhou εξέφρασε περηφάνια για τον φοιτητή του.

Ο Αγιούμπ δήλωσε ότι ενεργεί πάντα με ένστικτο και έχει εμπειρία από προηγούμενες διασώσεις στη χώρα του. Snapshot powered by AI

Τον θαυμασμό των Κινέζων και το ενδιαφέρον των μέσω ενημέρωσης έχει προκαλέσει ένας νεαρός φοιτητής από το Μαρόκο που ζει και σπουδάζει στην Κίνα, λόγω της ηρωικής πράξης του να σώσει από βέβαιο πνιγμό μία νεαρή κοπέλα.

Ο Αγιούμπ Φαντέλ, δευτεροετής φοιτητής στο Τμήμα Μηχανικής Λογισμικού στο Πανεπιστήμιο Ηλεκτρισμού και Τεχνολογίας Hangzhou της Κίνας, ενώ βρισκόταν με φίλους στο πάρκο της λίμνης Jinsha άκουσε τις κραυγές μίας γυναίκας.

Η νεαρή πάλευε με το νερό περίπου 10 μέτρα από την όχθη και κάποιοι από τους παρευρισκόμενους προσπάθησαν να της πετάξουν σωσίβια, αλλά η μεταξύ τους εμπόδιζε τη διάσωση.

Εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, ο νεαρός Μαροκινός, χωρίς να το πολυσκεφτεί πέταξε το παλτό του, έβγαλε τα παπούτσια του και πήδηξε στο κρύο νερό για να σώσει τη νεαρή γυναίκα.

Ο Αγιούμπ κολύμπησε με μεγάλη ταχύτητα και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε στο κορίτσι, το άρπαξε σφιχτά και το τράβηξε προς την ακτή για να βεβαιωθεί ότι ήταν έξω για ασφάλεια.

Αφού βεβαιώθηκε για την ασφάλειά της, ο Αγιούμπ έφυγε ήσυχα από τον χώρο χωρίς να συστηθεί ή να αφήσει κανένα μέσο επικοινωνίας... Και κάπου εκεί έγινε διάσημος...με όλους να τον αναζητούν.

✨??A Moroccan student rescued a drowning woman from a lake in Hangzhou—then left quietly.



Kindness without borders. pic.twitter.com/RqJqet0ntn — ??XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) April 8, 2026

Εικόνες και κλιπ του περιστατικού άρχισαν να εξαπλώνονται στην Κίνα και όλοι ρωτούσαν: Ποιος είναι αυτός ο νεαρός άνδρας που πήδηξε χωρίς δισταγμό για να σώσει ένα κορίτσι που δεν γνώριζε;

Καθώς η αλληλεπίδραση μεγάλωνε, οι αρμόδιες αρχές άρχισαν να αναζητούν την ταυτότητά του, μέχρι που ο Αγιούμπ ταυτοποιήθηκε μέσω των καμερών και των διαθέσιμων δεδομένων και μέσα σε λίγες μέρες έγινε θέμα συζήτησης των χρηστών των social media στην πολιτεία και στη συνέχεια σε όλη την Κίνα.

Η κατάσταση είχε απήχηση όχι μόνο στο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και σε επίσημο και διπλωματικό επίπεδο.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, σχολίασε το περιστατικό: «Ένας Μαροκινός φοιτητής έσωσε μια γυναίκα που πνιγόταν στη λίμνη Χανγκζού και στη συνέχεια έφυγε ήσυχα. Άπειρη καλοσύνη».

Η κινεζική πρεσβεία στο Μαρόκο εξέφρασε την εκτίμησή της για την ανθρωπιστική στάση του Αγιούμπ, γράφοντας σε ένα επαινετικό μήνυμα: «Μπράβο, Αγιούμπ! Το θαρραλέο άλμα σου στο νερό για να σώσεις αυτό το κορίτσι επιβεβαιώνει ότι η ανθρωπότητα δεν έχει όρια και ότι η ζεστασιά της προσφοράς ξεπερνά όλα τα εμπόδια!».

Το Πανεπιστήμιο Ηλεκτρισμού και Τεχνολογίας του Χανγκζού, έσπευσε επίσης να εκφράσει την περηφάνια του για τον φοιτητή του.

Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς του, πολλά κανάλια στην Κίνα πήραν συνέντευξη από τον Αγιούμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε την απλή περιγραφή της σκηνής, μακριά από υπερβολές. «Την έσωσα από ένστικτο. Η κατάσταση ήταν πολύ επείγουσα και δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο από το να τη σώσω. Ενήργησα σύμφωνα με το ένστικτό μου».

Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει παρόμοια κατάσταση, είπε, καθώς είχε διασώσει στο παρελθόν δύο φίλους του στο Μαρόκο όταν ήταν 17 ετών, εξηγώντας ότι έμαθε να κολυμπάει από μικρός από τον πατέρα του στο λιμάνι.