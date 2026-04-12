Νέα Υόρκη: «Καλή Ανάσταση» ευχήθηκε ο Μαμντάνι στα ελληνικά

Η ευχή στα ελληνικά προκάλεσε έκπληξη και αντιδράσεις στα social media

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση» στα ελληνικά κατά την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.
  • Η παρουσία του δημάρχου έγινε έπειτα από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, που προεξήρχε της τελετής.
  • Η ευχή στα ελληνικά προκάλεσε θετικές αντιδράσεις αλλά και κριτική στα social media σχετικά με τα κίνητρα της παρουσίας του.
  • Ο Μαμντάνι τόνισε τη σημασία της Μεγάλης Εβδομάδας ως περίοδο πνευματικής σύνδεσης και το μήνυμα ελπίδας της Ανάστασης.
  • Η κίνηση του δημάρχου αποτέλεσε συμβολική έκφραση σεβασμού προς την ισχυρή ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης.
Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε στη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη, όπου ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι απηύθυνε ευχές στα ελληνικά, λέγοντας «Καλή Ανάσταση» προς τους πιστούς που παρακολούθησαν την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής.

Πλήθος πιστών στην κατανυκτική ακολουθία

Ο δήμαρχος παρευρέθηκε στην τελετή έπειτα από πρόσκληση του Αρχιεπίσκοπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος προεξήρχε της Ακολουθίας του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου και των Εγκωμίων στον Επιτάφιο.

Τη στιγμή που ο Μαμντάνι απηύθυνε την ευχή «Καλή Ανάσταση» στα ελληνικά, η αντίδραση των παρευρισκομένων ήταν άμεση.

Όπως φαίνεται και σε σχετικά βίντεο, όσοι βρίσκονταν κοντά του - μεταξύ αυτών και ο Αρχιεπίσκοπος της Αμερικής - αντέδρασαν με έκπληξη και χαμόγελα, ενώ η στιγμή έγινε γρήγορα viral στα social media.

Η εκκλησία, που βρίσκεται στον χώρο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, γέμισε από πιστούς που συμμετείχαν σε μία από τις πιο κατανυκτικές στιγμές της Ορθόδοξης παράδοσης.

Αντιδράσεις στα social media

Η κίνηση του δημάρχου προκάλεσε ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο. Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν θετικές αντιδράσεις, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το είπε πάρα πολύ καλά» και «Το είπε καλύτερα από πολλούς Ελληνοαμερικανούς».

Ωστόσο, δεν έλειψαν και πιο επικριτικές τοποθετήσεις, με ορισμένους να αμφισβητούν τα κίνητρα της παρουσίας του και να τη συνδέουν με πολιτικές σκοπιμότητες, επισημαίνοντας τη σημασία της ελληνικής κοινότητας στη Νέα Υόρκη.

Μήνυμα ενότητας και σεβασμού

Στις δηλώσεις του μετά την ακολουθία, ο Ζοχράν Μαμντάνι ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την πρόσκληση και την προσφορά του στην κοινωνία, επισημαίνοντας τη σημασία της αξιοπρέπειας και της πίστης.

Αναφέρθηκε επίσης στο βαθύ συμβολισμό της Μεγάλης Εβδομάδας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια περίοδο περισυλλογής και πνευματικής σύνδεσης για χιλιάδες πιστούς στην πόλη.

Ο δήμαρχος στάθηκε στη σημασία της πορείας προς την Ανάσταση, κάνοντας λόγο για τις θυσίες και τις δοκιμασίες που βιώνουν οι πιστοί, αλλά και για το μήνυμα ελπίδας που αυτή φέρει.

Η παρουσία του και η ευχή στα ελληνικά αποτέλεσαν μια συμβολική κίνηση σεβασμού προς την ελληνική ομογένεια της Νέας Υόρκης, η οποία διατηρεί ισχυρή παρουσία στην πόλη.

