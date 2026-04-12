Παρίσι: Έργο του Πικάσο αξίας 1 εκατ. δολαρίων κληρώνεται για μόλις 100 ευρώ

Μια διαδικτυακή φιλανθρωπική κλήρωση με έδρα το Παρίσι δίνει την ευκαιρία σε έναν τυχερό να αποκτήσει έργο του Πάμπλο Πικάσο, εκτιμώμενης αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, με μόλις 100 ευρώ. Πρόκειται για τον πίνακα «Tête de Femme» (1941), ο οποίος διατίθεται μέσω της δράσης «1 Picasso for 100 euros».

Πώς λειτουργεί η κλήρωση

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αγοράσουν λαχνούς αξίας 100 ευρώ (περίπου 116 δολάρια), με συνολικά 120.000 εισιτήρια διαθέσιμα, από την ιστοσελίδα 1picasso100euros.com/products/1-picasso-100-euros-raffle

Στιγμιότυπο οθόνης από την ιστοσελίδα για την αγορά εισιτηρίου για την κλήρωση

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα για την Έρευνα της Νόσου Αλτσχάιμερ, που στηρίζει την έρευνα της νόσου σε όλη την Ευρώπη.

Μια πρωτοβουλία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται για τρίτη φορά. Η πρώτη διοργάνωση το 2013 στήριξε τη διατήρηση της ιστορικής πόλης Τύρου στον Λίβανο, ενώ το 2020 τα έσοδα κατευθύνθηκαν σε προγράμματα υγιεινής και καθαρού νερού κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Έργο από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Ο πίνακας δημιουργήθηκε στο Παρίσι το 1941, σε μια περίοδο που η Ευρώπη βρισκόταν εν μέσω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Tête de Femme» (1941), ο πίνακας του Πικάσο αξίας 1 εκατ. δολαρίων που κληρώνεται για 100 ευρώ

Το έργο, διαστάσεων περίπου 38x25 εκατοστών, απεικονίζει ένα γυναικείο πρόσωπο με τα χαρακτηριστικά παραμορφωμένα, στο χαρακτηριστικό κυβιστικό ύφος του Πικάσο.

«Αξίζει πολύ περισσότερο»

Σύμφωνα με τον εγγονό του καλλιτέχνη, Ολιβιέ Βιντμαγιέ Πικάσο, η αξία του έργου είναι στην πραγματικότητα υψηλότερη από την εκτίμηση.

«Αξίζει πολύ περισσότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο.

Ελευθερία για τον νικητή

Ο νικητής της κλήρωσης θα έχει πλήρη ελευθερία ως προς τη χρήση του έργου - είτε να το κρατήσει, είτε να το εκθέσει, είτε ακόμα και να το πουλήσει.

Όπως σημειώνεται, αυτή η φιλοσοφία συνάδει με τη στάση του ίδιου του Πικάσο, ο οποίος συχνά δώριζε έργα του χωρίς περιορισμούς.

