Paris Fashion Week 2026: O Jacquemus συναντά τον Πικάσο στη νέα του συλλογή

Όσο η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι βρίσκεται σε εξέλιξη, στην κατηγορία της ανδρικής μόδας ξεχώρισε η νέα δημιουργική πρόταση του Simon Porte Jacquemus, με τίτλο «Le Palmier», η οποία παρουσιάστηκε σε έναν εμβληματικό χώρο, το Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι.

Με μια συλλογή που γεφυρώνει διαφορετικές εποχές της μόδας, ο Γάλλος σχεδιαστής στρέφει το βλέμμα στο παρελθόν, επαναπροσεγγίζοντάς το μέσα από μια σύγχρονη οπτική. Στο επίκεντρο της συλλογής βρίσκεται ένα φόρεμα-σύμβολο, σχεδιασμένο από τον Karl Lagerfeld πριν από 53 χρόνια και φορεμένο το 1973 από την Paloma Picasso, μία από τις πιο εμβληματικές μούσες της εποχής.

https://www.instagram.com/p/DT-ABtSCtZy/

Η ιστορική αυτή δημιουργία λειτουργεί ως αφετηρία για τον Jacquemus, ο οποίος δεν επιχειρεί μια απλή αναπαραγωγή, αλλά μια δημιουργική επανερμηνεία, προσαρμοσμένη στη σύγχρονη αισθητική του οίκου του. Καθαρές γραμμές, γλυπτικές σιλουέτες και φυσικές αποχρώσεις συνθέτουν τη συλλογή, διατηρώντας παράλληλα τη διαχρονική κομψότητα του αρχικού σχεδίου.

Η επιλογή του Μουσείου Πικάσο ως χώρου παρουσίασης ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, την ιστορία και τη μόδα, υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση του Jacquemus με τη μεσογειακή απλότητα και την πολιτισμική μνήμη.

https://www.instagram.com/reel/DT878hSgglB/

Με το «Le Palmier», ο Simon Porte Jacquemus επιβεβαιώνει ότι η μόδα μπορεί να τιμά το παρελθόν χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτό, επαναφέροντας εμβληματικά στοιχεία μέσα από μια σύγχρονη και βαθιά προσωπική ματιά.

Η Παλόμα Πικάσο

Συμβολική επιστροφή στις ρίζες

Ο οίκος Jacquemus ανακοίνωσε τον πρώτο brand ambassador στη 15ετή ιστορία του, με τον Simon Porte Jacquemus να αποφεύγει συνειδητά τα αναμενόμενα μεγάλα ονόματα της διεθνούς showbiz και να προχωρά σε μια επιλογή βαθιά προσωπική.

Ο πρώτος ambassador του οίκου είναι η γιαγιά του σχεδιαστή, Liline Jacquemus, η οποία βρέθηκε μάλιστα στην πρώτη σειρά του show για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.

Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες του οίκου, αναδεικνύοντας τις αξίες της αυθεντικότητας και της ανθρώπινης σύνδεσης – στοιχεία που αποτελούν διαχρονικό πυρήνα της αισθητικής Jacquemus.

https://www.instagram.com/reel/DT81KbIDiVe/

