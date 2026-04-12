Ελβετία: Εντυπωσιακή ανακάλυψη - Πάνω από 1.000 ρωμαϊκά αντικείμενα εντοπίστηκαν σε λίμνη

Καλοδιατηρημένα κεραμικά, όπλα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης από το 20–50 μ.Χ. φέρνουν στο φως ένα μοναδικό φορτίο πλοίου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας  

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Υποβρύχιος αρχαιολόγος ερευνά το φορτίο κεραμικών στον βυθό της λίμνης, όπου εντοπίστηκαν περισσότερα από 1.000 ρωμαϊκά αντικείμενα

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη λίμνη Νεσατέλ της Ελβετίας βρέθηκαν πάνω από 1.000 καλοδιατηρημένα ρωμαϊκά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κεραμικά και όπλα, που χρονολογούνται από το 20 έως το 50 μ.Χ.
  • Η ανακάλυψη αφορούσε φορτίο εμπορικού πλοίου που πιθανώς μετέφερε μαγειρικά σκεύη προς ρωμαϊκό στρατόπεδο και συνοδευόταν από στρατιώτες λεγεωνάριους.
  • Η έρευνα ξεκίνησε από πλάνα drone και πραγματοποιήθηκε σε ανασκαφικές αποστολές το 2025 και 2026, ενώ το ίδιο το ναυάγιο δεν έχει ακόμα εντοπιστεί.
  • Τα ευρήματα βρίσκονται σε φάση καθαρισμού και συντήρησης για την αποκατάσταση κρίσιμων λεπτομερειών και την προστασία τους από ζημιές ή κλοπή.
  • Η Octopus Foundation ετοιμάζει βιβλίο, ντοκιμαντέρ και έκθεση για τα ευρήματα, που αναμένονται το 2027 σε αρχαιολογικό μουσείο της Ελβετίας.
Snapshot powered by AI

Στη Λίμνη Νεσατέλ της Ελβετίας, αρχαιολόγοι ανέσυραν ένα εντυπωσιακό φορτίο πλοίου με περισσότερα από 1.000 εξαιρετικά διατηρημένα αντικείμενα, ανάμεσά τους κεραμικά και σπαθιά, που χρονολογούνται μεταξύ 20 και 50 μ.Χ. Η ανακάλυψη κρατήθηκε αρχικά μυστική, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος λεηλασίας.

Η στιγμή της ανακάλυψης

Η ανακάλυψη έγινε από τους υποβρύχιους αρχαιολόγους Fabien Langenegger και Julien Pfyffer, μέλη της Octopus Foundation. Κατά τη διάρκεια κατάδυσης, εντόπισαν αρχικά έναν σωρό από κυκλικά αντικείμενα, τα οποία φοβήθηκαν πως ίσως ήταν νάρκες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ελβετία - αρχαιολόγοι

Αρχαιολόγοι επεξεργάζονται και καθαρίζουν ευρήματα που ανασύρθηκαν από τη Λίμνη Νεσατέλ, στο πλαίσιο της συντήρησης των αντικειμένων

Ωστόσο, όταν φώτισαν το σημείο, αποκαλύφθηκε το χαρακτηριστικό χρώμα της τερακότας. «Όταν είδαμε σπασμένα πιάτα, καταλάβαμε ότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικό», ανέφερε ο Pfyffer.

Μυστικό για την αποφυγή λεηλασίας

Η ανακάλυψη έγινε στα τέλη Νοεμβρίου 2024, αλλά κρατήθηκε μυστική για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να προστατευτεί από επίδοξους αρχαιοκάπηλους. Οι αρχαιολόγοι περιέγραψαν τη στιγμή ως συγκλονιστική: «Μείναμε ακίνητοι πάνω από το φορτίο για αρκετά λεπτά, συνειδητοποιώντας πόσο ξεχωριστή ήταν η στιγμή».

αρχαιολόγοι - ελβετία

Από drone στην ανασκαφή

Η έρευνα ξεκίνησε όταν πλάνα από drone έδειξαν ένα σκοτεινό σημείο στον βυθό της λίμνης, το οποίο είχε γίνει πιο ορατό λόγω της αυξημένης καθαρότητας των νερών τα τελευταία χρόνια.

Ακολούθησαν ανασκαφικές αποστολές διάρκειας δύο εβδομάδων το 2025 και σχεδόν ενός μήνα το 2026, κατά τις οποίες ανασύρθηκαν περισσότερα από 1.000 αντικείμενα.

αρχαιολόγοι - ελβετία

Σπαθί και εξαρτήματα εξοπλισμού λεγεωνάριου εντοπισμένα στον βυθό, υποδεικνύοντας την παρουσία στρατιωτικής συνοδείας

Στοιχεία για λεγεωνάριους και καθημερινή ζωή

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για φορτίο εμπορικού πλοίου που μετέφερε μαγειρικά σκεύη κατασκευασμένα στην Ελβετία προς ρωμαϊκό στρατόπεδο. Ένα κιβώτιο χρονολογήθηκε στο 17 μ.Χ.

Εντοπίστηκαν αντικείμενα που συνδέονται με Ρωμαίους λεγεωνάριους, όπως δύο σπαθιά τύπου μονομάχου, ένα εγχειρίδιο (μαχαίρι), μια πόρπη ζώνης και μια fibula (πόρπη ενδύματος). Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι στρατιώτες συνόδευαν το πλοίο, πιθανότατα για την προστασία του φορτίου, το οποίο ίσως προοριζόταν για μια λεγεώνα περίπου 6.000 ανδρών.

ελβετία - δύτες

Ομάδα δυτών της Octopus Foundation κατά τη διάρκεια υποβρύχιας ανασκαφής στο σημείο του φορτίου

Ένα «θαυματουργά» διατηρημένο καλάθι

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει και ένα ψάθινο καλάθι, που διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση χάρη στο περιβάλλον της λίμνης. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν έξι κεραμικά αντικείμενα διαφορετικής κατασκευής, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκαν στους ναυτικούς - πιθανώς πιο απλά σκεύη και τρόφιμα για προσωπική χρήση.

Παρά τον εντοπισμό του φορτίου, το ίδιο το ναυάγιο δεν έχει ακόμη βρεθεί. Αντίστοιχα ρωμαϊκά πλοία έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στον Ρήνο στη Γερμανία και στον Ροδανό στη Γαλλία.

νόμισμα - ελβετία

Νόμισμα από τη ρωμαϊκή περίοδο, που βρέθηκε ανάμεσα στα ευρήματα και διατηρήθηκε σε εξαιρετική κατάσταση

Ανάλυση και αποκατάσταση των ευρημάτων

Τα αντικείμενα έχουν ήδη ανασυρθεί για να προστατευτούν από ζημιές λόγω αγκυρών, διχτυών ή πιθανής κλοπής. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε φάση καθαρισμού και συντήρησης.

Όπως εξηγούν οι αρχαιολόγοι, οι συντηρητές θα μπορέσουν να εντοπίσουν κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως σφραγίδες κατασκευής, υπολείμματα τροφών ή υλικά προστασίας (όπως άχυρο ανάμεσα σε πιάτα), που είναι δύσκολο να διακριθούν κατά τη διάρκεια της υποβρύχιας έρευνας.

Επόμενα βήματα: βιβλίο, ντοκιμαντέρ και έκθεση

Η ομάδα της Octopus Foundation ετοιμάζει βιβλίο και ντοκιμαντέρ που αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2027. Προγραμματίζεται ακόμη και έκθεση στο Laténium, το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της Ελβετίας, στη Νεσατέλ, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί ημερομηνία.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ευρήματα στους βυθούς των θαλασσών και των λιμνών παγκοσμίως είναι περισσότερα από όσα εκτίθενται σε όλα τα μουσεία του κόσμου - αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη σημαντικότερες ανακαλύψεις στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
