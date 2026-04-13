Σάλος με την νέα τάση αδυνατίσματος στην Κίνα: Τρώνε με πλαστική μεμβράνη και δεν καταπίνουν το φαγ

Σάλο έχει προκαλέσει η νέα τάση αδυνατίσματος στην Κίνα, που αποδεικνύεται εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βάζουν πλαστική μεμβράνη στο στόμα τους και τρώνε το φαγητό τους χωρίς να το καταπίνουν.

Αυτό εμποδίζει την πρόσληψη θερμίδων και υποτίθεται ότι έτσι ξεγελούν τον οργανισμό τους στέλνοντας ψευδή μηνύματα στον εγκέφαλο ότι δήθεν το αίσθημα της πείνας είναι κορεσμένο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ιδιότυπο προφυλακτικό στόματος δεν είναι τίποτε άλλο από μία προσομοίωση φαγητού που μπορεί να προκαλέσει βαριές διατροφικές διαταραχές, όπως βουλιμία και ανορεξία.

Επίσης, οι μεμβράνες περιέχουν μικροπλαστικά που αναμειγνύονται με το σάλιο και καταλήγουν στο αναπνευστικό και στο πεπτικό σύστημα.

