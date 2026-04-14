Ιράν: Το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο

Σε εκτιμήσεις του κόστους των ζημιών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, προχώρησε το Ιράν, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εντάξει το ζήτημα των αποζημιώσεων στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Μιλώντας στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατιμέ Μοχατζεράνι δήλωσε ότι μια «προκαταρκτική» και πολύ πρόχειρη εκτίμηση τοποθετεί το ποσό στα 270 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει.

Προσθέτει ότι οι αξιωματούχοι στο Ιράν συνεχίζουν να πραγματοποιούν εκτιμήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το Tasnim, περιλαμβάνουν την εξέταση των ζημιών σε κτίρια, υπολογίζοντας και τα χαμένα έσοδα από το κλείσιμο βιομηχανιών. Οι αποζημιώσεις ήταν ένα από τα θέματα που τέθηκαν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, δήλωσε η Μοχατζεράνι.

