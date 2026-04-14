NYT: Η Ουάσινγκτον ζητά από την Τεχεράνη το 20ετές «πάγωμα» κάθε πυρηνικής δραστηριότητας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι έχουν καταθέσει στο Ιράν μία πρόταση που προβλέπει 20ετή «αναστολή» κάθε πυρηνικής δραστηριότητας, επιχειρώντας να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο περιορισμού του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος χωρίς την πλήρη και μόνιμη κατάργηση αυτού, σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times.

Η συγκεκριμένη πρόταση, που αποκαλύπτεται εν μέσω συνεχιζόμενων παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων, στοχεύει να «αγοράσει χρόνο» και να αποτρέψει την ανάπτυξη πυρηνικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη για δύο δεκαετίες, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές.

Το Ιράν εμφανίζεται να απορρίπτει ένα τόσο μακροχρόνιο «πάγωμα», προκρίνοντας μία πολύ πιο περιορισμένη αναστολή, διάρκειας έως 5 ετών. Το χάσμα αναδεικνύει τόσο το βάθος της δυσπιστίας μεταξύ των δύο πλευρών, όσο και τη δυσκολία επίτευξης μίας συμφωνίας που θα μπορούσε να ανασχέσει οριστικά τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης, όπως τονίζεται στο δημοσίευμα.

Η αποκάλυψη ότι οι δύο πλευρές διαφωνούν πλέον για τη χρονική διάρκεια μίας πιθανής αναστολής, δείχνει ότι ίσως υπάρχει περιθώριο συμφωνίας. Υπάρχουν, επίσης, ενδείξεις ότι ίσως υπάρξει κι άλλη συνάντηση διαπραγματευτών μέσα στις επόμενες ημέρες. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανέφεραν ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί συναντήσεις, αλλά εξετάζεται νέος κύκλος συνομιλιών.

Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν, ένα ακόμη ζήτημα είναι αν το Ιράν θα λάβει πίσω χρήματα που θεωρεί ότι του οφείλονται, περίπου 6 δισ. δολάρια από έσοδα πετρελαίου που έχουν δεσμευθεί στο Κατάρ λόγω κυρώσεων.

