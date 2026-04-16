Η στιγμή που διευθυντής σχολείου προσπαθεί να αφοπλίσει πρώην μαθητή του και δέχεται πυροβολισμό

Ο νεαρός δράστης είχε εμμονή με τη σφαγή στο Columbine το 1999

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δείχνει έναν ηρωικό διευθυντή λυκείου της Οκλαχόμα να ρίχνεται πάνω σε έναν πρώην μαθητή του, λίγα δευτερόλεπτα αφότου φέρεται να δέχτηκε πυροβολισμό.

Ο Κερκ Μουρ, 60 ετών, όρμησε εναντίον του 20χρονου Βίκτορ Λι Χόκινς, ο οποίος ήταν οπλισμένος με δύο γεμάτα ημιαυτόματα πιστόλια, στο φουαγιέ του Λυκείου Πολς Βάλεϊ το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, σύμφωνα με βίντεο από κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισε το KOCO.

Ο Μουρ, ο μόνος που τραυματίστηκε όταν ο Χόκινς άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο, επαινέθηκε για την ανδρεία του και για το ότι απέτρεψε μια τραγωδία πολύ μεγαλύτερης κλίμακας.

Ο Χόκινς φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι «δεν του άρεσε ο διευθυντής Μουρ» και ότι «πήγε στο σχολείο για να τον σκοτώσει».

Διέταξε όλους να πέσουν στο πάτωμα πριν προσπαθήσει να πυροβολήσει έναν μαθητή στο λόμπι, όπως αποκάλυψαν δικαστικά έγγραφα που είδε το KFOR.

Το όπλο του δράστη παρουσίασε δυσλειτουργία πριν στρέψει το πιστόλι του προς έναν άλλο μαθητή, ο οποίος τον ικέτευσε να μην ανοίξει πυρ. Ο Μουρ, ο οποίος εργάζεται στην σχολική περιφέρεια για περισσότερα από 35 χρόνια, έσπευσε στο λόμπι του σχολείου για να διερευνήσει την αναταραχή.

Ο Χόκινς εθεάθη να στρέφει το όπλο του προς το κεφάλι του Μουρ και να πυροβολεί, με τη σφαίρα να χτυπά το δεξί πόδι του εκπαιδευτικού, πριν τον ακινητοποιήσουν.

Ο διευθυντής έσπρωξε τον οπλοφόρο προς έναν πάγκο πριν τον καβαλήσει, ενώ ο τρομοκρατημένος μαθητής έφυγε. Ο Μουρ ακινητοποίησε το δεξί χέρι του Χόκινς, εμποδίζοντάς τον να πυροβολήσει με το πιστόλι του, πριν το όπλο πέσει στο πάτωμα. Ένας άλλος άνδρας, έτρεξε προς το σημείο πριν βοηθήσει τον Μουρ και κλωτσήσει το όπλο μακριά.

Ο δράστης παραδέχτηκε ότι έκλεψε τα όπλα από τον πατέρα του και είπε στους ανακριτές ότι «ήθελε να πραγματοποιήσει τη δική του σχολική επίθεση με όπλα, όπως έκαναν οι δράστες του Columbine», αναφερόμενος στη σφαγή του 1999 που άφησε 14 θύματα. Το τελευταίο θύμα του Κολουμπάιν, η Άνν Μαρί Χόχχαλτερ, η οποία παρέμεινε παράλυτη μετά τον πυροβολισμό, πέθανε τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

Ο Χόκινς κατηγορείται για πυροβολισμό με πρόθεση δολοφονίας και άλλες κατηγορίες σχετικές με όπλα, και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 8 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, ο Μουρ δήλωσε ότι είναι «υγιής και αναρρώνει» μετά τη νοσηλεία του.

Novibet
