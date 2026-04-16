Δολοφονήθηκε διαιτητής στη μέση του ποδοσφαιρικού αγώνα στον Ισημερινό

Στιγμές τρόμου σε ποδοσφαιρικό αγώνα στον Ισημερινό, όταν ένοπλοι σκότωσαν τον διαιτητή κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού αγώνα την Κυριακή.

Αναφορές από τον ερασιτεχνικό αγώνα του Ισημερινού στο Pasaje στην επαρχία El Oro λένε ότι πολλοί ένοπλοι πλησίασαν τον 48χρονο Χαβιέ Ορτέγκα, πυροβολώντας τον τουλάχιστον μία φορά.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαπίστωσαν τον θάνατό του στο σημείο.

Παίκτες και οπαδοί έτρεξαν για ασφάλεια, με τον αγώνα να διακόπτεται γρήγορα.

Οι σκοπευτές τράπηκαν σε φυγή και παραμένουν ελεύθεροι, με την αστυνομία να ερευνά τη δολοφονία ως πιθανό «στοχευμένο χτύπημα».

«Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε πλάνα από κινητά τηλέφωνα και παίρνουμε συνεντεύξεις από μάρτυρες για να εντοπίσουμε τους δράστες», είπαν οι ερευνητές. «Αυτό είναι ένα εν ψυχρώ έγκλημα που διαπράχθηκε σε έναν χώρο που προορίζεται για την κοινότητα και τον αθλητισμό».

Είναι ένα άλλο κεφάλαιο σε μια βάναυση πρόσφατη ιστορία βίας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο στον Ισημερινό.

Τον Δεκέμβριο, ο παίκτης της εθνικής ομάδας του Ισημερινού, Μάριο Πινέδα, σκοτώθηκε σε πυροβολισμούς που στοίχισαν επίσης τη ζωή της συντρόφου του και τραυμάτισαν τη μητέρα του καθώς έβγαινε από ένα κρεοπωλείο στη γειτονιά Samanes του Γκουαγιακίλ. Δύο ύποπτοι άνδρες συνελήφθησαν τις ημέρες που ακολούθησαν το περιστατικό.

Ένα μήνα πριν, ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε από αδέσποτη σφαίρα, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025, οι παίκτες της Expapromo Cosa, Maicol Valencia και Leandro Yépez και Jonathan Gonzales της 22 de Julio FC σκοτώθηκαν όλοι σε πολλαπλά περιστατικά πυροβολισμών.

Σύμφωνα με το AFP, το ποσοστό ανθρωποκτονιών έξι ανά 100.000 άτομα το 2018 αυξήθηκε σε υψηλό ρεκόρ 47 το 2023.

Ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 38 το 2024, με την «εισροή συμμοριών» να αναφέρεται ως παράγοντας που συμβάλλει.