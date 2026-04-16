Το «χαμένο» σπίτι του Σαίξπηρ στο Λονδίνο εντοπίστηκε μετά από 400 χρόνια

Ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα γύρω από τη ζωή του William Shakespeare φαίνεται πως βρίσκει επιτέλους απάντηση, χάρη σε μια νέα ανακάλυψη στα αρχεία του Λονδίνου.

Ένα ιστορικό έγγραφο που εντοπίστηκε στα The London Archives αποκαλύπτει με ακρίβεια τη θέση της μοναδικής κατοικίας που διέθετε ο Σαίξπηρ στην πρωτεύουσα της Αγγλίας. Το ακίνητο εντοπίζεται πλέον στο 5 St Andrew's Hill, σε έναν ήσυχο δρόμο της περιοχής Blackfriars, πολύ κοντά στο θέατρο όπου εργαζόταν, αλλά και σε απόσταση… μερικών βημάτων από μια τοπική ταβέρνα.

Η ανακάλυψη έγινε από την καθηγήτρια Lucy Munro, η οποία κατάφερε να εντοπίσει όχι μόνο την ακριβή τοποθεσία, αλλά και στοιχεία για τη διάταξη και το μέγεθος της κατοικίας, την οποία ο Σαίξπηρ αγόρασε το 1613. Σύμφωνα με την ίδια, επρόκειτο για ένα «αρκετά ευρύχωρο σπίτι», το οποίο αργότερα χωρίστηκε σε δύο μικρότερες κατοικίες.

Αναθεωρείται η εικόνα για τα τελευταία χρόνια του

Η νέα αυτή έρευνα αλλάζει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τα τελευταία χρόνια της ζωής του μεγάλου δραματουργού. Μέχρι πρόσφατα, επικρατούσε η άποψη ότι είχε αποσυρθεί μόνιμα στη γενέτειρά του, το Stratford-upon-Avon.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Munro, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι ο Σαίξπηρ διατηρούσε ενεργή σχέση με το Λονδίνο μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. «Η ανακάλυψη αυτή μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε την ιδέα ότι αποσύρθηκε πλήρως στο Στράτφορντ», τονίζει.

Το μυστήριο του Blackfriars λύνεται

Η ύπαρξη κατοικίας του Σαίξπηρ στην περιοχή Blackfriars ήταν γνωστή ήδη από τον 18ο αιώνα, ωστόσο η ακριβής τοποθεσία της παρέμενε άγνωστη. Μέχρι σήμερα, θεωρούνταν ότι βρισκόταν κοντά στο λεγόμενο Blackfriars Gatehouse, τμήμα ενός μεσαιωνικού μοναστηριού του 13ου αιώνα.

Μάλιστα, μια μπλε αναμνηστική πινακίδα της City of London Corporation ανέφερε ότι ο Σαίξπηρ αγόρασε εκεί καταλύματα το 1613, χωρίς όμως να προσδιορίζει το ακριβές σημείο.

Τρία έγγραφα και μια καθοριστική χαρτογράφηση

Η Munro βασίστηκε σε τρία ιστορικά έγγραφα – δύο από τα αρχεία του Λονδίνου και ένα από τα The National Archives. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει ένας χάρτης του 1668, που δημιουργήθηκε μετά τη Great Fire of London.

Η ανάλυση των στοιχείων επέτρεψε την ταύτιση του οικοπέδου με το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η πινακίδα, επιβεβαιώνοντας ότι το 5 St Andrew's Hill είναι πράγματι το ακριβές σημείο της κατοικίας του Σαίξπηρ.

Η περιοχή Blackfriars φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ζωντανή εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με την έρευνα, κοντά στο σπίτι υπήρχαν γήπεδα τένις, χώροι για μπόουλινγκ, αλλά και ταβέρνες, όπως το «Sign of the Cock», όπου ο Σαίξπηρ ενδέχεται να σύχναζε.

Σε απόσταση μικρότερη των πέντε λεπτών βρισκόταν και το θέατρο όπου παρουσιάζονταν τα έργα του, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι περνούσε σημαντικό χρόνο στην πόλη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτίμηση ότι ο Σαίξπηρ ίσως έγραψε μέρος του έργου «Two Noble Kinsmen» στο συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο συνυπέγραψε με τον John Fletcher το 1613.

Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία ότι βρισκόταν στο Λονδίνο το 1614, γεγονός που καθιστά πολύ πιθανό να διέμενε στην ίδια του την κατοικία.

Η τύχη του σπιτιού

Η κατοικία πωλήθηκε το 1665 από την εγγονή του Σαίξπηρ και καταστράφηκε έναν χρόνο αργότερα στη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου. Στους αιώνες που ακολούθησαν, στο ίδιο σημείο λειτούργησαν διάφορες επιχειρήσεις και γραφεία, ενώ σήμερα στεγάζονται σύγχρονες κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι.

Ο Will Tosh από το Shakespeare's Globe χαρακτήρισε την ανακάλυψη «εντυπωσιακή», υπογραμμίζοντας ότι προσφέρει μια νέα, πιο ζωντανή εικόνα του Σαίξπηρ ως δημιουργού και κατοίκου του Λονδίνου.

Όπως επισημαίνει και η Munro, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι ο σπουδαίος δραματουργός δεν είχε εγκαταλείψει ποτέ ουσιαστικά την πόλη, διατηρώντας ενεργή επαγγελματική και οικονομική παρουσία μέχρι το τέλος της ζωής του.