Τέξας: «Είσαι απαγωγέας; Πού πάμε;» – Τα τελευταία λόγια της 7χρονης στον διανομέα που τη σκότωσε

Οι ένορκοι δεν μπορούσσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους όταν είδαν το σοκαριστικό βίντεο στο οποίο η Αθηνά Στραντ, ένα 7χρονο κορίτσι, φαίνεται να ρωτά τον διανομέα της FedEx αν πρόκειται να την απαγάγει, λίγες στιγμές πριν εκείνος τη δολοφονήσει.

Η μικρή ακούγεται να ρωτά τον 34χρονο Τάνερ Χόρνερ: «Είσαι απαγωγέας;» σε υλικό που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο του Φορτ Γουόρθ, την Πέμπτη (16/04).

Στο βίντεο, το κορίτσι μιλά στον Χόρνερ για τη δασκάλα και το σχολείο της, μέσα από καταγραφή κάμερας στο όχημα την ημέρα της δολοφονίας, τον Νοέμβριο του 2022.

Καθώς το φορτηγό σταματά, το παιδί αρχίζει να δείχνει ολοένα και πιο φοβισμένο. Πολλοί ένορκοι έκλαψαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ενώ μέλη της οικογένειας αποχώρησαν από την αίθουσα λόγω της ψυχολογικής φόρτισης.

Φωτογραφία που είχε παρουσιαστεί νωρίτερα, έδειχνε την Αθηνά μέσα στο όχημα δίπλα στον Χόρνερ, κατά τη διάρκεια της απαγωγής της.

Ο δράστης είχε πάρει το παιδί από το σπίτι της στο Paradise του Τέξας, ενώ παρέδιδε δέμα με δώρα Barbie που προορίζονταν για τα Χριστούγεννα.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την ενοχή του για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και πλέον, το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν θα του επιβληθεί θανατική ποινή.

Ο δικαστής, Τζορτζ Γκάλαχερ, προειδοποίησε όσους βρίσκονταν στην αίθουσα ότι μπορούσαν να αποχωρήσουν πριν την προβολή του υλικού, εάν δεν άντεχαν να το παρακολουθήσουν.

Η μητέρα και ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού κατέθεσαν στη δίκη, αλλά δεν παρέμειναν στην αίθουσα κατά την προβολή του βίντεο. Σύμφωνα με την πλήρη καταγραφή, ο Χόρνερ έφτασε στο σπίτι της οικογένειας για παράδοση δεμάτων, ενώ η μικρή τον ακολούθησε έξω.

Στη συνέχεια, την έβαλε στο όχημα και την μετέφερε στο εσωτερικό του φορτηγού, όπου και έκλεισε την πόρτα.

Το παιδί τον ρώτησε επανειλημμένα αν είναι απαγωγέας. Ο κατηγορούμενος της ζήτησε να καθίσει και φέρεται να την απείλησε ότι θα της κάνει κακό αν φωνάξει.

Στη συνέχεια, τη ρωτούσε για το σχολείο της, τη δασκάλα της και άλλα προσωπικά στοιχεία, ενώ η μικρή απαντούσε στις ερωτήσεις.

Σε κάποιο σημείο, το όχημα σταμάτησε και το κοριτσάκι ρώτησε πού βρίσκονται, με τον Χόρνερ να απαντά ότι δεν μένει εκεί κοντά.

Λίγο αργότερα της ζήτησε να «περιμένει λίγο», ενώ στη συνέχεια τής ζήτησε να βγάλει τα ρούχα της· εκείνη αρνήθηκε και ζήτησε τη μητέρα της.

Ακολούθησαν στιγμές τρόμου, με το παιδί να ακούγεται να κλαίει και να ουρλιάζει, πριν η ηχογράφηση διακοπεί. Ο Χόρνερ είχε αναφέρει στις Αρχές ότι χτύπησε κατά λάθος το παιδί με το όχημά του και ότι πανικοβλήθηκε, βάζοντάς τη μέσα στο βαν.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στη συνέχεια τη στραγγάλισε μέσα στο όχημα. Η δίκη μεταφέρθηκε στο Φορτ Γουόρθ, έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης για δίκαια δίκη εκτός της αγροτικής κομητείας.

