Λονδίνο: Συναγερμός για περιστατικό ασφαλείας κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό ασφαλείας κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο, αφού αστυνομικοί εντόπισαν διάφορα αντικείμενα που είχαν εγκαταλειφθεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία του Λονδίνου είχε λάβει γνώση ενός βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο οποίο μια ομάδα ισχυριζόταν ότι είχε επιτεθεί στην πρεσβεία χρησιμοποιώντας drones που μετέφεραν επικίνδυνες ουσίες, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η πρεσβεία δεν είχε δεχτεί επίθεση και ότι διεξάγονταν επείγουσες έρευνες. «Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια σε αυτό το στάδιο», ανέφερε η ανακοίνωση.