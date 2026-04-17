Ιράν: Απειλεί με νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός

Το Ιράν απειλεί εκ νέου με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο ιρανικό πρακτορείο Fars

«Εάν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχιστεί, η Τεχεράνη θα το θεωρήσει παραβίαση της εκεχειρίας και θα κλείσει το Στενό του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, παρά την κίνηση καλής θέλησης της Τεχεράνης.

Η ανακοίνωση του Ιράν

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, ενώ τόνισε ότι η κίνηση των πλοίων θα πραγματοποιείται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.