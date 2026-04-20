Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

Snapshot Τα λείψανα του Σμηναγού Τζορτζ Μόρλεϊ Φίντλερ, πιλότου της RAF που καταρρίφθηκε το 1940, βρέ σε μαχητικό Hurricane στη βόρεια Γαλλία κατά τις εργασίες κατασκευής καναλιού.

Η ταυτοποίηση του Φίντλερ έγινε μέσω διαδικασίας αποκλεισμού δείγματος DNA από τρεις άλλους πιλότους που χάθηκαν την ίδια ημέρα, καθώς δεν υπήρχε άμεσος συγγενής για απευθείας σύγκριση.

Ο Φίντλερ καταρρίφθηκε στις 19 Μαΐου 1940 από γερμανικό Messerschmitt ενώ προστάτευε τα βρετανικά στρατεύματα στη Δουνκέρκη, και θα λάβει πλήρη στρατιωτική ταφή 86 χρόνια μετά.

Προηγούμενη ανασκαφή το 2006 είχε αποδώσει τα συντρίμμια σε άλλον πιλότο, τον Υποσμηναγό Τζέιμς Στρικλαντ, που επέζησε, ενώ η επιγραφή στον τάφο του Φίντλερ είχε αλλάξει σε «άγνωστος αεροπόρος».

Η ανακάλυψη επαναφέρει την ταυτότητα του Φίντλερ και αποκαθιστά την ιστορική ακρίβεια σχετικά με τους πιλότους που χάθηκαν το 1940 στη Γαλλία. Snapshot powered by AI

Οι εργασίες κατασκευής ενός καναλιού στη βόρεια Γαλλία, έφεραν στην επιφάνεια τα λείψανα ενός πιλότου της RAF που καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου από γερμανικά αεροσκάφη.

Η σορός του Σμηναγού Τζορτζ Μόρλεϊ Φίντλερ, που αγνοούνταν από το 1940 βρέθηκε να κάθεται μέσα στο μαχητικό του αεροσκάφος τύπου Hurricane.

Ωστόσο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια τεστ DNA, καθώς δεν είχε εν ζωή κάποιο άμεσο συγγενή.

Οι ερευνητές του Υπουργείου Άμυνας τον ταυτοποίησαν μέσω διαδικασίας αποκλεισμού, εξετάζοντας δείγματα από τρεις άλλους πιλότους που χάθηκαν εκείνη την ημέρα.

Η Νικόλα Νας, η οποία ηγήθηκε της ομάδας των «εγκληματολόγων του πολέμου», δήλωσε: «Είμαστε 100% σίγουροι ότι είναι ο Μόρλεϊ. Αυτό τον έφερε ξανά στη ζωή για εμάς».

Ο πιλότος θα λάβει πλήρη στρατιωτική ταφή στις 19 Μαΐου στο Νεκροταφείο του Λονδίνου, ακριβώς 86 χρόνια μετά τη συντριβή του.

Ο Μόρλεϊ κατατάχθηκε στη RAF το 1934 σε ηλικία 21 ετών και, μετά από τη βασική εκπαίδευση, υπηρέτησε στην Αίγυπτο για τρία χρόνια.

O Τζορτζ Μόρλεϊ Φίντλερ

Μέχρι το 1938, οι αξιολογητές τον χαρακτήρισαν «εξαιρετικό» και τον προήγαγαν σε αναπληρωτή σμηναγό.

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος τον Σεπτέμβριο του 1939, αποσπάστηκε στη Γαλλία με τη Βρετανική Εκστρατευτική Δύναμη.

Εντάχθηκε στην 607η Μοίρα και ανέλαβε τη διοίκηση μετά τον θάνατο του Σμηναγού Λανς Σμιθ πάνω από το Ντινάν του Βελγίου.

Ο Σμηναγός Φίντλερ πετούσε με αεροσκάφη τύπου Hurricane μόλις λίγες ημέρες όταν οι γερμανικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Γαλλία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες.

Και καταρρίφθηκε από ένα Messerschmitt στις 19 Μαΐου 1940, ενώ προστάτευε τα βρετανικά στρατεύματα που υποχωρούσαν προς τη Δουνκέρκη.

Δώδεκα ακόμη αεροσκάφη τύπου Hurricane καταρρίφθηκαν την ίδια μέρα.

Η οικογένειά του πενθούσε ήδη για την αδελφή του, η οποία είχε πεθάνει έναν μήνα νωρίτερα από ασθένεια που είχε προσβληθεί ενώ εργαζόταν ως ακτινολόγος σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

Το 2006, ερασιτέχνες ιστορικοί από τη Γαλλία και το Βέλγιο, χρησιμοποιώντας ανιχνευτές μετάλλων, πραγματοποίησαν ανασκαφές σε μια τοποθεσία που θεωρήθηκε ότι ήταν ο τόπος της συντριβής του.

Η έρευνά τους αποκάλυψε ότι τα συντρίμμια ανήκαν στην πραγματικότητα στον Υποσμηναγό Τζέιμς Στρικλαντ της 67ης Μοίρας, και όχι στον Σμηναγό Φίντλερ.

Ο υποσμηναγός Στρικλαντ είχε καταφέρει να εκτιναχθεί με αλεξίπτωτο και να επιστρέψει σώος στο σπίτι του.

Μετά την ανακάλυψη, η επιγραφή στην ταφόπλακα του Μόρλεϊ όπου η οικογένειά του τον πενθούσε, άλλαξε σε «άγνωστος αεροπόρος» – και ενώ κανείς δεν γνωρίζει την ταυτότητα του άνδρα στον τάφο, μπορεί να είναι ένας από τους δύο σμηνίες που καταρρίφθηκαν εκείνη την ημέρα.