Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι στο Χοκάιντο

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, μετέδωσε το NHK. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι το Τόκιο, όπου κτίρια ταλαντεύτηκαν για αρκετά λεπτά.

Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που βρίσκονται σε συναγερμό είναι οι νομοί Ιβάτε, Αομόρι και Χοκάιντο στη βόρεια Ιαπωνία. Παρουσιαστής του NHK προέτρεψε τους κατοίκους της περιοχής να μετακινηθούν σε υψηλότερο σημείο, μακριά από ποτάμια και ακτές, καλώντας τους να «θυμηθούν την καταστροφή της 11ης Σεπτεμβρίου».

«Τσουνάμι! Εκκενώστε!» ακούστηκε στο NHK στα αγγλικά για τους τηλεθεατές που δεν μιλούν ιαπωνικά. «Μην γυρίσετε πίσω», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων στις 4:53 μ.μ., είχε μέγεθος 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.