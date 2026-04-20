Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές
Ο Εγκέλαδος χτύπησε με μανία τη νησιωτική ασιατική χώρα, με τα 7,4 Ρίχτερ να τρομοκρατούν τους κατοίκους
Τα πρώτα βίντεο από τον σεισμό της Ιαπωνίας κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτύου και προκαλούν τρόμο και δέος. Ο Εγκέλαδος χτύπησε με μανία τη νησιωτική ασιατική χώρα, με τα 7,4 Ρίχτερ να τρομοκρατούν τους κατοίκους, ενώ εκδόθηκε και ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρα στα βορειοανατολικά παράλια της χώρας.
Δείτε live εικόνα
Τσουνάμι 80 εκατοστών
Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική υπηρεσία τσουνάμι 80 εκατοστών έπληξε λιμάνι στη βόρεια Ιαπωνία και συγκεκριμένα το λιμάνι του Κουζί, στην επαρχία Ιγουάτε. Δύο λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είχε σημειωθεί το πρώτο κύμα ύψους 70 εκατοστών, 41 λεπτά μετά την σεισμική δόνηση.
O σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών Σανρίκου στη βορειοανατολική Ιαπωνία το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 4:53 μ.μ. τοπική ώρα σε βάθος 10 χιλιομέτρων, με εστιακό βάθος άνω των 5 βαθμών της σεισμικής κλίμακας 7 της Ιαπωνίας στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε γεωγραφικό πλάτος 39,8 μοίρες βόρειο και γεωγραφικό μήκος 143,2 μοίρες ανατολικό.