Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές

Τα πρώτα βίντεο από τον σεισμό της Ιαπωνίας κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτύου και προκαλούν τρόμο και δέος. Ο Εγκέλαδος χτύπησε με μανία τη νησιωτική ασιατική χώρα, με τα 7,4 Ρίχτερ να τρομοκρατούν τους κατοίκους, ενώ εκδόθηκε και ειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρα στα βορειοανατολικά παράλια της χώρας.

Japan coastline after 7.4 earthquake strikes https://t.co/B5hREyC7mT — Reuters (@Reuters) April 20, 2026

Τσουνάμι 80 εκατοστών

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική υπηρεσία τσουνάμι 80 εκατοστών έπληξε λιμάνι στη βόρεια Ιαπωνία και συγκεκριμένα το λιμάνι του Κουζί, στην επαρχία Ιγουάτε. Δύο λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είχε σημειωθεί το πρώτο κύμα ύψους 70 εκατοστών, 41 λεπτά μετά την σεισμική δόνηση.

BREAKING: A strong 7.5 magnitude earthquake has hit offshore near Japan. pic.twitter.com/gKvu5eUSg3 — we love ghana (@weloveghana042) April 20, 2026

O σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών Σανρίκου στη βορειοανατολική Ιαπωνία το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Video shows a Tokyo office swaying as magnitude 7.3 earthquake strikes off Japan’s east coast. The Japan Meteorological Agency has warned of a tsunami as high as three meters in Iwate, Aomori and Hokkaido prefectures. pic.twitter.com/BJtlj8TLrQ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 20, 2026

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 4:53 μ.μ. τοπική ώρα σε βάθος 10 χιλιομέτρων, με εστιακό βάθος άνω των 5 βαθμών της σεισμικής κλίμακας 7 της Ιαπωνίας στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε γεωγραφικό πλάτος 39,8 μοίρες βόρειο και γεωγραφικό μήκος 143,2 μοίρες ανατολικό.

Japonya'nın kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken; Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgelerinde 3 metreye kadar dalga yüksekliğine ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi.#deprem #earthquake pic.twitter.com/5H1T4jILPK — Spot_ (@spotmalumat) April 20, 2026

