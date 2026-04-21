«Υπάρχει πρόσωπο πίσω απ αυτό το μουστάκι!»: τα σχόλια για τον Τούρκο αξιωματούχο που έγινε viral

Το όνομα του Orhan Avcı, μπορεί να μην «λέει» πολλά σε αρκετό κόσμο ωστόσο στη γειτονική Τουρκία βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι μόνο για τον νέο του ρόλο αλλά και για έναν απρόσμενο λόγο.

Η είδηση του διορισμού του ως επικεφαλής τοπικού παραρτήματος του κόμματος “Huzur” πέρασε αρχικά σχετικά απαρατήρητη. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, το ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετατοπίστηκε αλλού: στη φωτογραφία που συνόδευε την ανακοίνωση.

Χρήστες σχολίασαν μαζικά την εικόνα, υποστηρίζοντας με χιούμορ ότι το μουστάκι του σχηματίζει κάτι που μοιάζει με ανθρώπινο πρόσωπο. «Υπάρχει ένα πρόσωπο στο μουστάκι του», έγραψαν χαρακτηριστικά, με το στιγμιότυπο να γίνεται γρήγορα viral και να προκαλεί κύμα σχολίων και σατιρικών αναρτήσεων.

Έτσι, μια τυπική πολιτική ανακοίνωση μετατράπηκε σε διαδικτυακό φαινόμενο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η εικόνα μπορεί να κλέψει την παράσταση ακόμη και από την ίδια την είδηση.