Ιαπωνία: Ιστορική απόφαση - Θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων

Snapshot Η Ιαπωνία θα χαλαρώσει τους δεκαετείς περιορισμούς στις εξαγωγές θανατηφόρων όπλων, εισερχόμενη στη διεθνή στρατιωτική αγορά.

Η κυβέρνηση και το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας επικύρωσαν την αλλαγή πολιτικής που επιτρέπει την εξαγωγή ολοκληρωμένων αμυντικών προϊόντων.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι υποστηρίζει ότι η απόφαση θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας και θα προωθήσει την εθνική αμυντική βιομηχανία ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Η νέα πολιτική αποσκοπεί στην ενίσχυση των αμυντικών, διπλωματικών και οικονομικών δεσμών με διεθνείς εταίρους λόγω περιφερειακής αστάθειας και αυξανόμενων απειλών.

Η απόφαση προκαλεί ανησυχίες σε μέρος της ιαπωνικής κοινής γνώμης για υπονόμευση της φιλειρηνικής πολιτικής της χώρας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας θα χαλαρώσει τους κανόνες ως προς τις εξαγωγές όπλων, που είναι σε ισχύ εδώ και δεκαετίες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Τόκιο, προχωρώντας σε μείζονα αντιστροφή πολιτικής, που θα επιτρέψει την πώληση θανατηφόρων όπλων στο εξωτερικό από τη χώρα με βαθιά ειρηνιστική παράδοση μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1945.

Η de facto εγκατάλειψη της πολιτικής αυτοπεριορισμού των εξαγωγών θανατηφόρων όπλων σηματοδοτεί την είσοδο της Ιαπωνίας στη διεθνή αγορά της στρατιωτικής βιομηχανίας.

«Χάρη σε αυτή τη μερική αναθεώρηση των ‘τριών αρχών’ που σχετίζονται με τη μεταφορά εξοπλισμών και τεχνολογιών της άμυνας και των συναφών κανόνων, θα γίνει πλέον καταρχήν εφικτό να εγκρίνονται μεταφορές αμυντικών εξοπλισμών, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων προϊόντων», συνόψισε ο Μινορού Κίχαρα, ο ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος στον Τύπο.

Η αλλαγή πολιτικής έχει επικυρωθεί ήδη από την κυβέρνηση και το ιαπωνικό συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, η οποία εκφράζει υπερεθνικιστικές θέσεις, επιχειρηματολογεί ότι η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στο αρχιπέλαγος να ενισχύσει την άμυνά του και ταυτόχρονα να τονώσει την εθνική αμυντική βιομηχανία, μετατρέποντάς τη σε κινητήρα οικονομικής ανάπτυξης.

«Μέχρι σήμερα, η μεταφορά στο εξωτερικό ολοκληρωμένων προϊόντων κατασκευασμένων στην εθνική επικράτεια περιοριζόταν στους τομείς της έρευνας και της διάσωσης, των μεταφορών, της επιτήρησης και του αγώνα κατά των ναρκών», αλλά πλέον, «χάρη σε αυτή την τροποποίηση, η μεταφορά κάθε αμυντικού εξοπλισμού θα γίνει καταρχήν εφικτή», ανέφερε η κ. Τακαΐτσι μέσω X.

Οι υποστηρικτές αυτής της απόφασης εκτιμούν πως η αλλαγή πολιτικής δεν θα αυξήσει ιδιαίτερα, άμεσα τουλάχιστον, τις εξαγωγές όπλων από την Ιαπωνία, ωστόσο θα επιτρέψει η χώρα να ενταχθεί περαιτέρω στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία.

Αυτό θα ενισχύσει τους αμυντικούς, διπλωματικούς και οικονομικούς δεσμούς με τους εταίρους της Ιαπωνίας, με φόντο την αυξανόμενη περιφερειακή αστάθεια, τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Κίνας και την «απειλή» της Βόρειας Κορέας, κατ’ αυτούς.

Ωστόσο η κυβερνητική απόφαση θορυβεί μέρος τουλάχιστον της κοινής γνώμης στην Ιαπωνία. Επικριτές της κ. Τακαΐτσι μιλούν για ανεπανόρθωτο πλήγμα στην αποφασιστικά φιλειρηνική πολιτική που άσκησε η Ιαπωνία μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

