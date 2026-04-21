Ρωσία: Καπνός στο Μετρό της Μόσχας - Εκκενώθηκε τμήμα του δικτύου - Δείτε βίντεο

Τμήμα του δικτύου του Μετρό της Μόσχας έκλεισε προσωρινά λόγω αναφορών για καπνό, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Η κυκλοφορία των τρένων στη κόκκινη γραμμή του Μετρό διακόπηκε μεταξύ των σταθμών «Sokolniki» και «Park Kultury», λόγω τεχνικής βλάβης σε ένα συρμό, σύμφωνα με την εφημερίδα The Caspian Post, η οποία επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τρένο που επηρεάστηκε αποσύρθηκε γρήγορα από την κυκλοφορία και στάλθηκε για επιθεώρηση και συντήρηση, ενώ δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών.

Το υπουργείο Μεταφορών της Μόσχας επιβεβαίωσε ότι η λειτουργία αποκαταστάθηκε μετά τη διεξαγωγή ελέγχων έκτακτης ανάγκης και διαδικασιών ασφαλείας.