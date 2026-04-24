Λίβανος: Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον περιοχής στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από τον ισραηλινό στρατό, λίγο πριν από την έναρξη του δεύτερου γύρου συνομιλιών στην Ουάσινγκτον μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ.

«Για να υπερασπιστούμε τον Λίβανο και τον λαό του, αντιδρώντας στην παραβίαση της εκεχειρίας από τον ισραηλινό εχθρό και στις επιθέσεις του στην πόλη Γιάτερ του νοτίου Λιβάνου», η Χεζμπολάχ «στόχευσε τον οικισμό Στουλά με ομοβροντία ρουκετών», ανέφερε το φιλοϊρανικό κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν πως αναχαίτισαν όλες τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, συμπληρώνοντας πως δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.