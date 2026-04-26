Νομικό αδιέξοδο για τον Τραμπ: Την 1η Μαΐου λήγει το περιθώριο 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν

Snapshot Ο Νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών περιορίζει τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς έγκριση Κογκρέσου σε 60 ημέρες, με προθεσμία για πόλεμο στο Ιράν που λήγει την 1η Μαΐου.

Υπάρχει αβεβαιότητα και διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας των 60 ημερών.

Ο νόμος δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί για να τερματίσει στρατιωτική επιχείρηση, ενώ οι πρόεδροι συχνά βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους περιορισμούς του.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ζήτησε επίσημη έγκριση από το Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν και δεν έχει ανακοινώσει το κόστος ή ζητήσει χρηματοδότηση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο μέχρι στιγμής αποφεύγουν να αμφισβητήσουν τον Τραμπ, παρά την πίεση των Δημοκρατικών για ψηφοφορία σχετικά με την έγκριση του πολέμου.

Ένας αμερικανικός νόμος, που ψηφίστηκε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, ορίζει ότι ο εκάστοτε πρόεδρος μπορεί να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία χωρίς έγκριση του Κογκρέσου μόνο για 60 ημέρες.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ζήτησε έγκριση για τον πόλεμο στο Ιράν. Επομένως αυτό το χρονικό περιθώριο των 60 ημερών λήγει την 1η Μαΐου. Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Το Ψήφισμα για τις Πολεμικές Εξουσίες όπως είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου νόμου ορίζει το εξής χρονοδιάγραμμα για τους πολέμους που δεν έχουν έγκριση:

• Ο πρόεδρος πρέπει να ενημερώσει το Κογκρέσο εντός 48 ωρών από τη στιγμή που θα εμπλέξει τις ένοπλες δυνάμεις «σε εχθροπραξίες» και να εξηγήσει το εύρος, την αιτιολόγηση και την πιθανή διάρκεια της επιχείρησης.

Στην ειδοποίησή του προς το Κογκρέσο σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ, όπως και άλλοι πρόεδροι, δήλωσε ότι διέθεσε στρατεύματα βάσει της εγγενούς εξουσίας του προέδρου που προβλέπεται στο Σύνταγμα για τη «διεξαγωγή των εξωτερικών σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών».

• Το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει τη χρήση βίας εντός 60 ημερών από τη λήψη της εν λόγω ειδοποίησης ή, σύμφωνα με το νόμο, η στρατιωτική δράση πρέπει να τερματιστεί από τον πρόεδρο.

• Ο Τραμπ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία των 60 ημερών για άλλες 30 ημέρες, εάν υποστηρίξει ότι η συνέχιση της στρατιωτικής δράσης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των Αμερικανών στρατιωτών κατά την απόσυρση από τον πόλεμο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα βιαστεί να συνάψει μια κακή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Εικόνα από τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν CENTCOM

Τι δεν είναι ξεκάθαρο

Υπάρχει κάποια σύγχυση στο Κογκρέσο σχετικά με την ακριβή ημερομηνία της προθεσμίας των 60 ημερών που έθεσε ο Λευκός Οίκος, καθώς νομικοί των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικάνων και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι ερμηνείας του ομοσπονδιακού νόμου.

Κάποιοι πιστεύουν ότι η προθεσμία των 60 ημερών άρχισε να μετράει από την ημερομηνία έναρξης των εχθροπραξιών (οπότε η προθεσμία λήγει στις 29 Απριλίου), ενώ άλλοι επικαλούνται το γράμμα του νόμου για να υποστηρίξουν ότι πρόκειται για 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο (οπότε η προθεσμία λήγει την 1η Μαΐου).

Ωστόσο, πολλοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές πιστεύουν ότι η περίοδος της εκεχειρίας δεν υπολογίζεται στην προθεσμία των 60 ημερών. Ακόμη και ορισμένοι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι η εκεχειρία θα μπορούσε να περιπλέξει το χρονοδιάγραμμα.

«Δεν μπορείς να τιμωρήσεις τις εκεχειρίες. Θέλουμε να καθίσουν και να συζητήσουν μεταξύ τους», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μπράιαν Φιτζπάτρικ στο CNN. Ο Φιτζπάτρικ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να επιβάλει ψηφοφορία για τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών, εάν και όταν λήξει η εκεχειρία.

Ο νόμος δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για να τερματίσει μια στρατιωτική επιχείρηση

Οι νομοθέτες μπορούν να ανακαλέσουν τις πολεμικές εξουσίες του Αμερικανού προέδρου ανά πάσα στιγμή, αλλά οι προσπάθειες των Δημοκρατικών έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής. Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μούρκοφσκι, η οποία έχει επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ έχει χειριστεί τον πόλεμο, έχει μιλήσει για την προώθηση μιας εξουσιοδότησης που θα θέτει περιορισμούς στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Ωστόσο δεν έχει προχωρήσει σε κάποια κίνηση.

Πολλοί πρόεδροι, μεταξύ των οποίων και ο Τραμπ, έχουν υποστηρίξει ότι ο ίδιος ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Ο πρώην πρόεδρος, Ρίτσαρντ Νίξον άσκησε βέτο στο νομοσχέδιο όταν ψηφίστηκε για πρώτη φορά, υποστηρίζοντας ότι περιόριζε τη δυνατότητα των προέδρων να προστατεύουν τη χώρα. Το Κογκρέσο αντέκρουσε το βέτο.

Μια πρόταση για τον περιορισμό της εξουσίας του Τραμπ στη Βενεζουέλα απορρίφθηκε στη Γερουσία μόνο χάρη στην αποφασιστική ψήφο του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Ωστόσο, ο Βανς δήλωσε τον Ιανουάριο, πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, ότι ο νόμος για τις πολεμικές εξουσίες δεν θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ηγείται της χώρας.

«Ο Νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών είναι ουσιαστικά ένας ψεύτικος και αντισυνταγματικός νόμος. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στον τρόπο με τον οποίο θα ασκούμε την εξωτερική πολιτική τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Και έτσι θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα», δήλωσε ο Βανς.

Παρά το γεγονός ότι πολλές κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει αυτή την άποψη, ο νόμος δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για να τερματίσει μια στρατιωτική δράση και τα αμερικανικά δικαστήρια έχουν αποφύγει να εμπλακούν. Κατά τη διάρκεια των ετών έχουν ασκηθεί πολλές αγωγές από μέλη του Κογκρέσου που αμφισβητούν τη χρήση βίας βάσει νόμου για τις Πολεμικές Εξουσίες, αλλά τα δικαστήρια δεν έχουν αποφανθεί σχετικά με τη συνταγματικότητα του νόμου.

Προηγούμενοι πρόεδροι βρήκαν «δημιουργικούς» τρόπους να συνεχίσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις πέραν των 60 ημερών, παρά τη σαφή διατύπωση του νόμου. Σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει καταβάλει καμία δημόσια προσπάθεια να εξασφαλίσει υποστήριξη στο Καπιτώλιο.

Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια AP

Ο Ρέιγκαν έκανε συμβιβασμό για να διατηρήσει τα αμερικανικά στρατεύματα στο Λίβανο

Ο πρώην πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν απέφυγε μια συνταγματική αντιπαράθεση με το Κογκρέσο σχετικά με το νόμο, καταλήγοντας σε συμφωνία με τους νομοθέτες το 1983. Ο Ρέιγκαν είχε αποστείλει πεζοναύτες στο Λίβανο τον προηγούμενο χρόνο, ως μέρος μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης. Μόλις σκοτώθηκαν πεζοναύτες που συμμετείχαν στη δύναμη αυτή και ο Ρέιγκαν εξουσιοδότησε τους πεζοναύτες να ασκήσουν «επιθετική αυτοάμυνα».

Αφού ο Ρέιγκαν προέβη στην εν λόγω ειδοποίηση 48 ωρών, ξέσπασε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του Κογκρέσου, και τελικά οι νομοθέτες συμφώνησαν να εγκρίνουν την παραμονή των πεζοναυτών στη Βηρυτό για 18 επιπλέον μήνες. Λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Κογκρέσου, ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε 241 πεζοναύτες και άλλα μέλη των ενόπλων δυνάμεων στα στρατόπεδα των πεζοναυτών στη Βηρυτό. Οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τον Λίβανο τον Φεβρουάριο του 1984.

Ο Ομπάμα επαναπροσδιόρισε τον όρο «εχθροπραξίες»

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα αγνόησε τη γνώμη των νομικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αποφάσισε να διατηρήσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην εκστρατεία βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στη Λιβύη το 2011 για διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Ωστόσο, έστειλε έναν κορυφαίο νομικό του υπουργείου Εξωτερικών, τον Χάρολντ Κο, να καταθέσει στο Καπιτώλιο σχετικά με την απόφαση αυτή. Ο νομικός εξήγησε τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε ότι ο νόμος δεν ίσχυε για τη συγκεκριμένη σύγκρουση.

Υποστήριξαν ότι η στρατιωτική επιχείρηση δεν πληρούσε τα κριτήρια που απαιτούνται για να θεωρηθεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εκτίθενται σε «εχθροπραξίες» σύμφωνα με το νόμο. Ο Κοχ υποστήριξε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν διατρέχαν πραγματικά κίνδυνο, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής δράσης διεξαγόταν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ είχαν αναλάβει, μέχρι τότε, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων.

Το επιχείρημα του Ομπάμα υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ πέρυσι, όταν ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό να ξεκινήσει επιχείρηση βύθισης σκαφών που μεταφέρουν ναρκωτικά και οι επιχειρήσεις αυτές διήρκεσαν για πολύ περισσότερο από 60 ημέρες.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ θα μπορούσε, τουλάχιστον θεωρητικά, να ισχυριστεί τώρα ότι, επειδή υπάρχει κατάπαυση του πυρός, οι εχθροπραξίες έχουν λήξει και ο χρόνος πρέπει να μηδενιστεί. Επίσης θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι ο νόμος απλά δεν ισχύει. Οι πρόεδροι Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος και Τζορτζ Μπους ο νεότερος έλαβαν και οι δύο εξουσιοδοτήσεις για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για τους αντίστοιχους πολέμους τους κατά του Ιράκ, αλλά και οι δύο υποστήριξαν ότι δεν τις χρειάζονταν.

Ο Κλίντον δήλωσε ότι το θέμα έχει διευθετηθεί

Ο Μπιλ Κλίντον διατήρησε στρατεύματα στο Κοσσυφοπέδιο για διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών χωρίς να λάβει άδεια από το Κογκρέσο, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ το 1999. Υποστήριξε, όμως, ότι το Κογκρέσο είχε ουσιαστικά δώσει την άδεια, εγκρίνοντας τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των αποστολών. Το Κογκρέσο έθεσε επίσης όρια ως προς το πότε μπορούσαν να δαπανηθούν τα εν λόγω κονδύλια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να ανακοινώσει το κόστος του πολέμου κατά του Ιράν ή να ζητήσει από το Κογκρέσο ένα συμπληρωματικό νομοσχέδιο για την έγκριση πιστώσεων, το οποίο θα ήταν απαραίτητο για τη χρηματοδότησή του.

Οι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου διστάζουν να αμφισβητήσουν τον Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής πολλά περιστατικά με Ρεπουμπλικάνους ηγέτες στο Καπιτώλιο να παραχωρούν εξουσίες στην κυβέρνηση.

Αυτό ισχύει για την πολιτική του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς, για τις περικοπές που επέβαλε σε κυβερνητικά προγράμματα τα οποία είχαν προηγουμένως εγκριθεί από το Κογκρέσο, για τις προσπάθειές του να κλείσει υπηρεσίες που είχαν δημιουργηθεί από το Κογκρέσο, καθώς και για την άρνησή του να δαπανήσει κονδύλια που είχαν εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Σε αντίθεση με αυτές τις προσπάθειες, όμως, δεν είναι σαφές αν και με ποιον τρόπο τα δικαστήρια θα παρέμβουν σε περίπτωση που ο Τραμπ τελικά αμφισβητήσει το Κογκρέσο σχετικά με το Νόμο για τις Πολεμικές Εξουσίες.

Οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν —μέχρι στιγμής— καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσουν τη συνοχή του κόμματός τους και να αποτρέψουν αποστασίες στις ψηφοφορίες για τις πολεμικές εξουσίες έναντι του Ιράν, τις οποίες οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να επιβάλλουν στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, πολλές πηγές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν παραδεχτεί στο CNN ότι η συμπλήρωση των 60 ημερών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αλλαγή σε αυτό το θέμα.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί που υποστηρίζουν το θεσμικό πλαίσιο έχουν υποδείξει ότι το Κογκρέσο έχει την ευθύνη να διεξάγει ψηφοφορία σχετικά με την έγκριση οποιουδήποτε πολέμου που υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συμβολική επίπληξη.

Ακόμη και οι Ρεπουμπλικανοί που υποστηρίζουν τον πόλεμο θα μπορούσαν να είναι απρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια ψηφοφορία που θα τους συνδέει στενά με ένα ζήτημα που ενέχει τον κίνδυνο να μετατραπεί σε πολιτικό βάρος στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Δεν είναι επίσης σαφές πόσα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα ήταν διατεθειμένα να κατακρίνουν δημοσίως τον πρόεδρό τους εν καιρώ πολέμου. Ακόμη και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί που έχουν ασκήσει κριτική στον πόλεμο αρνήθηκαν να ψηφίσουν κατά του Τραμπ, καθώς φοβήθηκαν τα αντίποινα του Τραμπ αλλά και το πώς θα εκλαμβανόταν κάτι τέτοιο από τους αντιπάλους των ΗΠΑ.