Ινδία: Τραυματίστηκαν επιβάτες κατά την εκκένωση αεροπλάνου με φλεγόμενο κινητήρα

Έξι επιβάτες τραυματίστηκαν όταν πτήση αεροπλάνου της Swiss Air από το Δελχί στη Ζυρίχη εκκενώθηκε στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Γκάντι όταν ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους έπιασε φωτιά.

Ένα ελβετικό Airbus A330-300, που εκτελούσε πτήση μεταξύ Δελχί και Ζυρίχης, υπέστη βλάβη στον κινητήρα κατά την απογείωσή του. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε ακύρωση απογείωσης.

Οι διαδικασίες εκκένωσης αναπτύχθηκαν άμεσα και το αεροσκάφος εκκενώθηκε στον διάδρομο προσγείωσης ως προληπτικό μέτρο.