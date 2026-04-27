Πυροβολισμοί στο Όστιν: Πληροφορίες για θύματα

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής στο Όστιν των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό East 12th με τις αναφορές να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα μεταξύ των οδών Chicon και Alamo. Σύμφωνα με την εφημερίδα Austin American-Statesman, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μπροστά από το Sam's BBQ, ένα αγαπημένο τοπικό μαγαζί. Το δημοσίευμα ανέφερε τον αριθμό των τραυματιών σε 2, αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Ανέφεραν επίσης ότι τα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο ύποπτος πιστεύεται ότι διέφυγε με όχημα, την ώρα που η Αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων. «Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς στο ανατολικό Ώστιν την Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Όστιν», πρόσθεσε ένας τοπικός δημοσιογράφος στο Facebook.

DEVELOPING: "Multiple casualties" following "large scene" shooting in East Austin, Texas, officials tell KVUE; suspect fled the scene. pic.twitter.com/JxtU16epgx — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 27, 2026