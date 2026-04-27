Νέο πλήγμα του αμερικανικού στρατού σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Τρεις νεκροί

Νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό της έντονα αμφισβητούμενης εκστρατείας της Ουάσινγκτον στους 185.

«Στις 26 Απριλίου, κατόπιν εντολής του διοικητή της SOUTHCOM, στρατηγού Francis L. Donovan, η Δύναμη "Southern Spear" πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον σκάφους που χειριζόταν οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές. Πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διέσχιζε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό και συμμετείχε σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ.

«Τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης» αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ σημειώθηκε ότι κανένα μέλος των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ δεν υπέστησαν ζημίες.

On April 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/br2znnUM1x — U.S. Southern Command (@Southcom) April 27, 2026

Τουλάχιστον 185 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους -μέχρι στιγμής- από αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης Southern Spear, μιας εκστρατείας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, έχει ως στόχο τον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών. Να σημειωθεί ότι αρκετοί επιζώντες των επιθέσεων θεωρούνται νεκροί.

Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τους νεκρούς «παράνομους μαχητές» και διεκδικεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί θανατηφόρες επιθέσεις χωρίς δικαστικό έλεγχο, βάσει μιας απόρρητης απόφασης του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως στις επιχειρήσεις αυτές διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.