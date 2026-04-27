Λίβανος: 14 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα, εν μέσω εκεχειρίας - Ανάμεσά τους δύο παιδιά

Ο Φάντι Αλ Ζέιν, ο οποίος έχασε και τα δύο σπίτια του από ισραηλινές επιθέσεις στο χωριό του, το Χιάμ, και στη Νταχίγιε, ψάχνει ανάμεσα στα ερείπια του σοβαρά κατεστραμμένου σπιτιού του, στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον Λίβανο, το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Τουλάχιστον 14 άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά και δύο γυναίκες, έχασαν την ζωή τους και 37 ακόμη τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας με το Ισραήλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 16 Απριλίου.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) είχε εκδώσει νωρίτερα εντολές εκκένωσης για διάφορα χωριά στο νότιο Λίβανο, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι «πρέπει να απομακρυνθούν» αμέσως από την περιοχή και ότι η παραμονή τους εκεί θα «έθετε σε κίνδυνο τη ζωή τους».

Σε νεότερη δήλωσή του, ο IDF ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιθέσεις εναντίον μελών της Χεζμπολάχ και εγκαταστάσεων στο νότιο Λίβανο», οι οποίες, όπως ισχυρίζεται ο ισραηλινός στρατός, χρησιμοποιούνταν «για επιθέσεις εναντίον στρατιωτών του IDF».

?STRUCK: Hezbollah terrorists & military infrastructure sites used to advance attacks against IDF soldiers & Israel, north of the Forward Defense Line.



Among the targets struck:

- Rocket-launching terrorist cells

- A loaded, ready-to-launch rocket launcher

- A weapons storage… — Israel Defense Forces (@IDF) April 26, 2026

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, «ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη» βομβάρδισαν το Κφαρ Τίμπνιτ, μια από τις κοινότητες που αφορούσαν οι διαταγές, προκαλώντας τραυματισμούς κατοίκων.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι έγιναν βομβαρδισμοί στο Ζαατάρ ες Σαρκίγια, που κατέστρεψαν ισλαμικό τέμενος, καθώς και πλήγμα εναντίον μοτοσικλέτας στην ίδια κοινότητα.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων είδαν καπνό να υψώνεται στη Ναμπάτια και στη Φάουκα, όπως και σε άλλους τομείς, κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών.

Νεκρός 19χρονος στρατιώτης του IDF

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι ένας 19χρονος στρατιώτης του IDF σκοτώθηκε και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από επίθεση της Χεζμπολάχ με drone στο Λίβανο.

מצורפת הודעת דובר צה"ל בנושא שמו של חלל צה"ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו: https://t.co/ABtxQ6fsU2



באירוע בו נפל סמל עידן פוקס ז"ל, נפצע קצין לוחם ושלושה לוחמים באורח קשה, לוחם באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל.



הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.



מצורף… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 26, 2026

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μέλη της στόχευσαν ισραηλινές θέσεις και ισραηλινούς στρατιωτικούς, σε «νόμιμη ανταπόδοση» για τις παραβιάσεις της ανακωχής από το Ισραήλ και τις επιθέσεις εναντίον χωριών στον Λίβανο και ορκίστηκε να συνεχίσει την «ανταπόδοση». Σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τρία drones προς το Ισραήλ, τα οποία αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία πριν περάσουν τα σύνορα.

«Οι παραβιάσεις της Χεζμπολάχ καταστρέφουν την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά το εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο. «Θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια», διεμήνυσε.

«Ενεργούμε δυναμικά σύμφωνα με τους κανόνες που συμφωνήσαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και, παρεμπιπτόντως, και με τον Λίβανο. Αυτό σημαίνει ελευθερία δράσης, όχι μόνο για να ανταποκριθούμε σε επιθέσεις, κάτι που είναι προφανές, αλλά και για να αποτρέψουμε άμεσες απειλές και να εξουδετερώσουμε αναδυόμενες απειλές», συμπλήρωσε.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου

Στις 16 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ μια εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες την περασμένη Πέμπτη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, σύμφωνα με λεπτομέρειες που κοινοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Ισραήλ διατηρεί «το δικαίωμά του να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας, ανά πάσα στιγμή, ενάντια σε σχεδιαζόμενες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες επιθέσεις».

Πριν ανακοινωθούν οι επιπλέον 14 νεκροί, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για 2.509 νεκρούς και 7.755 τραυματίες από τις 2 Μαρτίου, όταν ο Λίβανος «σύρθηκε» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αφού η Χεζμπολάχ ξανάρχισε τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τους αμερικανοϊσραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για τρεις εβδομάδες, μετά τη δεύτερη συνάντηση στην Ουάσιγκτον των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου, με σκοπό να αρχίσουν «απευθείας» ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο κρατών. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη διαδικασία αυτή.