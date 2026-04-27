Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (27/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

27/4/2026 8:00:00 πμ

27/4/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΤΑΚΗ 3 έως κάθετο: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

475

Λειτουργία

27/4/2026 8:00:00 πμ

27/4/2026 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

416

Κατασκευές

27/4/2026 8:00:00 πμ

27/4/2026 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΛΕΑ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 126 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

410

Κατασκευές

27/4/2026 8:00:00 πμ

27/4/2026 11:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΡΟΝΟΥ έως κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ ΝΟ 30 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

430

Κατασκευές

27/4/2026 8:00:00 πμ

27/4/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΙΟΛΟΥ 61 - 69 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

474

Λειτουργία

27/4/2026 8:00:00 πμ

27/4/2026 12:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

296

Κατασκευές

27/4/2026 8:00:00 πμ

27/4/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ 133 έως κάθετο: ΑΕΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

473

Λειτουργία

27/4/2026 8:00:00 πμ

27/4/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ 54 έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

472

Λειτουργία

27/4/2026 8:00:00 πμ

27/4/2026 4:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ - ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

419

Λειτουργία

27/4/2026 8:00:00 πμ

27/4/2026 5:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΕΡΟΣ ΠΕΥΚΟΣ - ΕΤΟΥΣ - ΛΙΟΦΥΤΗ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - ΛΟΥΡΙΟΥ - ΞΕΝΟΦΩΝΟΤΤΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ - 52η ΟΔΟΣ - ΚΡΗΤΗΣ - 29η ΟΔΟΣ - ΒΑΙΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΕΡΑΣΕΑΣ - 33η ΟΔΟΣ - 9η ΟΔΟΣ - 48η ΟΔΟΣ - 47η ΟΔΟΣ - 5η ΟΔΟΣ - 57η ΟΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΚΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

1599

Λειτουργία

27/4/2026 8:30:00 πμ

27/4/2026 10:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

411

Κατασκευές

27/4/2026 8:30:00 πμ

27/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 106 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

387

Κατασκευές

27/4/2026 8:30:00 πμ

27/4/2026 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

327

Κατασκευές

27/4/2026 9:00:00 πμ

27/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 152 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

417

Κατασκευές

27/4/2026 9:00:00 πμ

27/4/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ, ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

295

Κατασκευές

27/4/2026 9:30:00 πμ

27/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ

418

Κατασκευές

27/4/2026 11:00:00 πμ

27/4/2026 2:00:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡΑΚΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

419

Κατασκευές

27/4/2026 1:00:00 μμ

27/4/2026 3:30:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

420

Κατασκευές

