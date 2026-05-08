Η διπλή ζωή μιας 32χρονης και ένα φετιχιστικό παιχνίδι που κατέληξε σε τραγωδία

Δημήτρης Δρίζος

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι
  • Η 32χρονη Μικαέλα Ρίλαρσνταμν κατηγορείται για τον θάνατο του 55χρονου Μάικλ Ντέιλ σε φετιχιστικό ραντεβού το 2023 στην Καλιφόρνια.
  • Βίντεο που παρουσιάστηκαν στη δίκη δείχνουν τον Ντέιλ δεμένο με ταινία στο στόμα και πλαστική σακούλα στο κεφάλι, όπου παρέμεινε για περίπου οκτώ λεπτά χωρίς αισθήσεις.
  • Η Μικαέλα συνέχιζε να πραγματοποιεί σεξουαλική πράξη για το περιεχόμενο της σελίδας της στο OnlyFans κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
  • Ο Ντέιλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός από ασφυξία, ενώ η Μικαέλα ομολόγησε ενοχή για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.
  • Η Μικαέλα διατηρούσε ενεργό λογαριασμό στο OnlyFans με υψηλές χρεώσεις και ο σύζυγός της γνώριζε και υποστήριζε την επιχείρησή της.
Η υπόθεση της 32χρονης Μικαέλα Ρίλαρσνταμν έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Καλιφόρνια, καθώς η γυναίκα κατηγορείται για τον θάνατο του 55χρονου Μάικλ Ντέιλ κατά τη διάρκεια ενός φετιχιστικού ερωτικού ραντεβού το 2023.

Παράλληλα, διατηρούσε ενεργό λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans, όπου δημοσίευε βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρουσιάστηκαν αποσπάσματα από βίντεο που βρέθηκαν μετά το περιστατικό. Σε αυτά φαίνεται ο Ντέιλ με δεμένους τους καρπούς του, ταινία στο στόμα και μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο 55χρονος παρέμεινε για περίπου οκτώ λεπτά με τη σακούλα καλύπτοντας το κεφάλι του, ενώ είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του. Την ίδια στιγμή, η Μικαέλα συνέχιζε να πραγματοποιεί σεξουαλική πράξη για το περιεχόμενο της σελίδας της στο OnlyFans.

Τελικά, η 32χρονη κάλεσε τις αρχές, με τον Μάικλ Ντέιλ να μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός την επόμενη μέρα, εξαιτίας ασφυξίας από τη σακούλα. Αρχικά αρνήθηκε την τοποθέτηση της σακούλας, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε την ενοχή της για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

Η διπλή ζωή της Μικαέλα

Η Μικαέλα Ρίλαρσνταμν διατηρούσε λογαριασμό στο OnlyFans, όπου χρέωνε έως και 1.500 δολάρια συν φιλοδώρημα για τις υπηρεσίες της.

Σύμφωνα με το προφίλ της, καυχιόταν για την εμπειρία της και τις σεξουαλικές της ικανότητες. Η συνάντηση με τον Ντέιλ κοστολογήθηκε πάνω από 11.000 δολάρια, ενώ εκείνος της είχε ζητήσει μέσω μηνυμάτων να τον δέσει και να τον τυλίξει «σαν μούμια». Ο Ντέιλ φέρεται να είχε ζητήσει επίσης να φορά μπότες στα πόδια του.

Επιπλέον, ο σύζυγος της 32χρονης, με τον οποίο έχει τρία παιδιά, φέρεται να γνώριζε την παράλληλη ζωή της και να την υποστήριζε στη διαχείριση της επιχείρησής της στο διαδίκτυο.

Στη σελίδα της, η Μικαέλα παρουσιαζόταν με το ψευδώνυμο Asshley, περιγράφοντας τον εαυτό της ως μια «πολυτελή και κομψή δημιουργία» με πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας στον χώρο.

