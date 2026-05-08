Σάλος στις ΗΠΑ: Ηθοποιός του Star Wars ανέβασε φωτό του Τραμπ σε φέρετρο - Η οργή του Λευκού Οίκου

Ο ηθοποιός του «Star Wars» Μαρκ Χάμιλ αναγκάστηκε να διαγράψει μια φωτογραφία που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ...νεκρό και δημοσίευσε νέα εικόνα για να «ζητήσει συγγνώμη» μετά τις οργισμένες αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή του. Ο 74χρονος Χάμιλ επικρίθηκε έντονα επειδή δημοσίευσε στο Bluesky μία επεξεργασμένη φωτογραφία που έδειχνε τον Τραμπ να κείτεται νεκρός με κλειστά μάτια ανάμεσα σε μαργαρίτες, λίγες ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο. Η εικόνα είχε τη λεζάντα «Μακάρι» και μια ταφόπλακα έγραφε: « Ντόναλντ Τζ. Τραμπ 1946-2024».

«Θα έπρεπε να ζήσει αρκετά για να γίνει μάρτυρας της αναπόφευκτης καταστροφικής ήττας του στις ενδιάμεσες εκλογές, να λογοδοτήσει για την άνευ προηγουμένου διαφθορά του, να κατηγορηθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του. Αρκετά για να συνειδητοποιήσει ότι θα ατιμάζεται στα βιβλία της ιστορίας, για πάντα», έγραψε ο Χάμιλ.

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την ανάρτηση σε δήλωση που εξέδωσε στο Fox News Digital. «Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα εμφανίστηκε σε ένα βίντεο με αυτόν τον παράφρονα τρελό πριν από τρεις ημέρες. Τώρα το ίδιο άτομο ζητά τον θάνατο του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ στο Fox News Digital. «Γιατί ο Ομπάμα και οι Δημοκρατικοί δεν καταδικάζουν αυτή την αηδιαστική έκκληση για βία;»

Ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X αποκάλεσε τον Xάμιλ «άρρωστο άτομο». «Αυτοί οι τρελοί της ριζοσπαστικής αριστεράς απλά δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Αυτό το είδος ρητορικής είναι ακριβώς αυτό που ενέπνευσε τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του προέδρου μας σε δύο χρόνια»

.@MarkHamill is one sick individual.



These Radical Left lunatics just can’t help themselves.



This kind of rhetoric is exactly what has inspired three assassination attempts in two years against our President. pic.twitter.com/daJqcyssm7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026

Μέχρι την Πέμπτη, η αρχική ανάρτηση είχε διαγραφεί και αντικαταστάθηκε με μια νέα ανάρτηση που περιείχε μια εικόνα του Τραμπ με μαλλιά που κουνιούνται στον αέρα. «Ακριβής επεξεργασία για λόγους σαφήνειας: "Θα έπρεπε να ζήσει αρκετά για να... λογοδοτήσει για τα... εγκλήματά του". Στην πραγματικότητα, του ευχόμουν το αντίθετο από το να πεθάνει, αλλά ζητώ συγγνώμη αν βρήκατε την εικόνα ακατάλληλη», έγραψε ο Χάμιλ.

Ο Χάμιλ, διάσημος για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως Λουκ Σκαϊγουόκερ στις ταινίες Star Wars και σφοδρός επικριτής του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, είχε δημοσιεύσει την εικόνα στον επίσημο λογαριασμό του.

Ο ηθοποιός ασκεί συχνά κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, φτάνοντας στο σημείο να πει ότι «ντρέπεται» που η Αμερική εξέλεξε τον Τραμπ δύο φορές . «Είνα άλλο πράγμα το ότι ξέφυγε κρυφά την πρώτη φορά, η επανεκλογή του, αυτό είναι δικό μας βάρος», είπε ο Χάμιλ στο podcast «WTF with Marc Maron» τον Σεπτέμβριο. «Γι' αυτό ντρέπομαι πραγματικά — επειδή πάντα πίστευα ότι υπάρχουν περισσότεροι αξιοπρεπείς Αμερικανοί, έντιμοι Αμερικανοί από ό,τι άλλοι».