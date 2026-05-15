Ιστορικές εξελίξεις: Άνδρας ανακρίνεται ως ύποπτος πως είναι ο serial killer Zodiac

Στο μικροσκόπιο του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες βρίσκεται πλέον ο Μάρβιν Μαργκόλις, ο άνθρωπος που η Daily Mail είχε κατονομάσει ως πιθανό δράστη τόσο της διαβόητης δολοφονίας της Black Dahlia όσο και ως τον διαβόητο serial killer Zodiac, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει στην πρώτη σοβαρή εγκληματολογική πρόοδο έπειτα από σχεδόν οκτώ δεκαετίες.

Η Black Dahlia

Ο ντετέκτιβ του LAPD Μάρτιν Μοχάρο επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία εξετάζει τα δακτυλικά αποτυπώματα του Μαργκόλις σε σύγκριση με στοιχεία από τις δύο υποθέσεις, μετά την παράδοση σχετικού υλικού από τον ερευνητικό σύμβουλο Άλεξ Μπέιμπερ.

Η Daily Mail είχε αποκαλύψει αποκλειστικά τον περασμένο Δεκέμβριο ότι ο Μπέιμπερ κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Μαργκόλις — βετεράνος στρατιωτικός, γνωστός και ως Μάρβιν Μέριλ — ήταν υπεύθυνος τόσο για τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Σορτ, της γυναίκας που έμεινε στην ιστορία ως Black Dahlia, το 1947 στο Λος Άντζελες, όσο και ότι ήταν ο ίδιος ο Zodiac, ο serial killer που τρομοκρατούσε την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Ο Μπέιμπερ υποστηρίζει ότι έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα αφού αποκρυπτογράφησε τον περίφημο κώδικα Z13 του Zodiac — ένα μήνυμα 13 χαρακτήρων που είχε αποσταλεί το 1970 στη San Francisco Chronicle και θεωρείται ότι περιείχε το όνομα του δολοφόνου. Παράλληλα, συγκέντρωσε σειρά έμμεσων στοιχείων μέσα από προσωπικά αρχεία που συνδέονται με τον Μαργκόλις.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο ερευνητής εντόπισε πλέον και τα δακτυλικά αποτυπώματα του υπόπτου, τα οποία παραδόθηκαν στο LAPD για εξέταση.

«Μας προσφέρθηκαν τα αποτυπώματα και είμαι ευγνώμων που συμφώνησαν να μας τα παραχωρήσουν», δήλωσε ο ντετέκτιβ Μοχάρο, ένας από τους δύο αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την ανεξιχνίαστη υπόθεση της Black Dahlia.

O Marvin Margolis

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το επόμενο βήμα είναι η σύγκριση των αποτυπωμάτων με οποιοδήποτε φυσικό αποδεικτικό στοιχείο παραμένει διαθέσιμο στις αστυνομικές αρχές, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποια ακριβώς στοιχεία διατηρεί ακόμη το LAPD από την υπόθεση.

Ο Μπέιμπερ, πάντως, υποστήριξε ότι γνωρίζει την ύπαρξη «πολλαπλών» αποτυπωμάτων στον φάκελο της υπόθεσης, ανάμεσά τους και τουλάχιστον δύο που βρέθηκαν σε πακέτο το οποίο θεωρείται ότι είχε σταλεί στην εφημερίδα Los Angeles Examiner από τον δολοφόνο της Σορτ λίγες ημέρες μετά το έγκλημα.

Το συγκεκριμένο δέμα περιείχε προσωπικά αντικείμενα της Ελίζαμπεθ Σορτ, φωτογραφίες, το πιστοποιητικό γέννησής της, βιβλίο διευθύνσεων και προσωπικά έγγραφα, μαζί με τη φράση: «Εδώ είναι τα υπάρχοντα της Black Dahlia. Γράμμα θα ακολουθήσει», γραμμένη με κομμένα γράμματα από εφημερίδες και περιοδικά. Ακολούθησαν και άλλα γράμματα, ορισμένα από τα οποία έφεραν την υπογραφή «Black Dahlia Avenger».

Ο Μοχάρο δήλωσε ακόμη ότι θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο εξέτασης DNA που ενδεχομένως μπορεί να ανακτηθεί από τα αρχεία του Μαργκόλις, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει αν το LAPD διαθέτει ήδη σχετικό γενετικό υλικό.

«Δεν μπορώ να συζητήσω αν έχουμε ή δεν έχουμε DNA», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως με τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες δεν θα ήταν αντίθετος στην επανεξέταση οποιασδήποτε ανάλυσης έχει γίνει ή μπορεί να γίνει.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όταν τα δείγματα DNA είναι εξαιρετικά περιορισμένα, η εργαστηριακή ανάλυση μπορεί να καταστρέψει ολοκληρωτικά το αποδεικτικό υλικό.

«Πολλές φορές αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μας ευκαιρία, επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο να καταναλωθεί όλο το φυσικό αποδεικτικό στοιχείο σε μία μόνο ανάλυση. Μπορεί να είναι η μοναδική προσπάθεια και μετά το στοιχείο να χαθεί για πάντα», ανέφερε.

Ο ντετέκτιβ σημείωσε ακόμη ότι δεν έχει «καμία πραγματική αμφιβολία» πως ο Μαργκόλις και η 22χρονη Σορτ γνωρίζονταν μεταξύ τους, ωστόσο δήλωσε «σκεπτικιστής» απέναντι στον ισχυρισμό του Μπέιμπερ ότι έχει λύσει και τις δύο υποθέσεις μέσω της αποκρυπτογράφησης του Z13.

«Ακόμη κι έτσι, θα χρειαζόμουν φυσικά αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξω ή να αποκλείσω ότι αυτό το άτομο ήταν υπεύθυνο για τη δολοφονία», είπε.

Παρότι η ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σχετικά γρήγορα, ο Μοχάρο τόνισε ότι οι Αρχές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν και τη γνησιότητα των αποτυπωμάτων που παραδόθηκαν.

«Δεν είμαι ειδικός στις συγκρίσεις αποτυπωμάτων, αλλά είμαι βέβαιος ότι ο αναλυτής που θα αναλάβει την εξέταση θα θέσει το ίδιο ερώτημα: Πώς γνωρίζουμε ότι τα δείγματα που μας παρέχονται είναι έγκυρα;» σημείωσε.

Σχεδόν 80 χρόνια έχουν περάσει από τότε που το ακρωτηριασμένο σώμα της Ελίζαμπεθ Σορτ βρέθηκε πεταμένο σε άδειο οικόπεδο στο Λος Άντζελες, κομμένο στα δύο στη μέση και με ένα χαμόγελο χαραγμένο στα μάγουλά της.

Εκείνη την περίοδο, ο Μαργκόλις θεωρούνταν βασικός ύποπτος για τη δολοφονία, καθώς ήταν πρώην σύντροφός της, είχε ζήσει για μικρό χρονικό διάστημα μαζί της και διέθετε ιατρικές γνώσεις που θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να τεμαχίσει ανθρώπινο σώμα. Παρ’ όλα αυτά, ουδέποτε απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος οποιουδήποτε για τη δολοφονία της.

«Είναι εκπληκτικό γιατί δεν το είχαν κάνει ποτέ αυτό τα τελευταία 79 χρόνια», δήλωσε ο Μπέιμπερ αναφερόμενος στην ανάλυση των αποτυπωμάτων.

«Η τελευταία φορά που πραγματικά συνέκριναν αποτυπώματα ήταν τη δεκαετία του 1940. Τώρα προχωρούν μπροστά και εξελίσσουν την έρευνά μας».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η δική του ομάδα ερευνών για ανεξιχνίαστες υποθέσεις έχει ήδη συγκρίνει τα αποτυπώματα του Μαργκόλις με εικόνες αποτυπωμάτων από την υπόθεση της Black Dahlia και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί πιθανή ταύτιση.

Η Daily Mail είχε αποκαλύψει ακόμη πως ήδη από τον Φεβρουάριο το LAPD είχε επικοινωνήσει με την ομάδα του Μπέιμπερ — στην οποία συμμετέχουν και ιδιαίτερα έμπειροι, συνταξιούχοι ντετέκτιβ του LAPD — και εξέταζε τα ευρήματά του.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συζήτησης της Daily Mail στο φεστιβάλ Hamptons Whodunit στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο, ο Μπέιμπερ αποκάλυψε ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Μαργκόλις άρχισαν επίσης να συνεργάζονται με τις Αρχές.

«Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος της υπόθεσης της Black Dahlia», δήλωσε αυτή την εβδομάδα.

«Και πιστεύω ότι η υπόθεση του Zodiac θα ακολουθήσει λίγο αργότερα».

Οι στόχοι του

Ο Zodiac κυνηγούσε κυρίως νεαρά ζευγάρια, που τα δολοφονούσε σε προσωπικές τους στιγμές είτε με όπλα είτε με μαχαίρι, σπέρνοντας τον τρόμο στην ευρύτερη περιοχή της Καλιφόρνιας στα τέλη του 60 και κυρίως τη δεκαετία του 70.

Φέρεται να είναι υπεύθυνος για τουλάχιστον πέντε φόνους, ενώ χρεώνεται ανεπίσημα 37 δολοφονίες στο σύνολο τους, καθώς είχαν γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να φαίνονται σαν ατυχήματα. Οι έρευνες για την σύλληψη του απέτυχαν, αφού δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία ενοχής για ορισμένους από τους κύριους υπόπτους.

Σε ένα διεστραμμένο παιχνίδι εξουσίας κι απόδειξης της υπεροχής του, ο δολοφόνος επικοινωνούσε με τις αστυνομικές αρχές, στέλνοντας γράμματα σε μεγάλες εφημερίδες της εποχής. Κορόιδευε την αστυνομία με το ειρωνικό ύφος και τα χαρακτηριστικά κρυπτογραφημένα συνημμένα μηνύματα των επιστολών του, που ήταν τόσο περίπλοκα που δεν έχουν αποκωδικοποιηθεί μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικά σε ένα από αυτά έγραφε «Η αστυνομία δεν θα με συλλάβει ποτέ γιατί είμαι πολύ έξυπνος γι’ αυτούς».

Τα θύματά του

Τα νεαρά θύματα του ήταν ηλικίας 16-29 χρονών, ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Καλιφόρνια και τα σκότωνε είτε μαχαιρώνοντας τα είτε πυροβολώντας τα. Παρότι ο ίδιος ο Zodiac υποστηρίζει σε επιστολές του ότι σκότωσε 37 άτομα, οι ερευνητές της υπόθεσης συμφωνούν στην ύπαρξη μόνο 7 επιβεβαιωμένων θυμάτων από τα οποία τα 2 επιβίωσαν.

Τα πρώτα θύματά του ήταν ο 17άχρονος David Arthur Faraday και η 16άχρονη Betty Lou Jensen, που είχαν βγει για το πρώτο τους ραντεβουδάκι. Τους πυροβόλησε στις 20 Δεκεμβρίου 1968.

Η δεύτερη επίθεση έγινε σε ένα πάρκινγκ στις 4 Ιουλίου του 1969. Θύματα ο 19άχρονος Michael Renault Mageau και η 22άχρονη Darlene Elizabeth Ferrin. Ο πρώτος καταφέρνει να επιβιώσει, ενώ η δεύτερη αφήνει την τελευταία της πνοή μόλις φτάνει το ασθενοφόρο.

Το τρίτο χτύπημα του Zodiac είναι στις 27 Σεπτεμβρίου 1969. Μαχαιρώνει με μανία τον 20άχρονο Bryan Calvin Hartnell και την 22άχρονη Cecelia Ann Shepard. Για ακόμη μια φορά, ο Hartnell επιβιώνει παρά τις 8 βαθιές πληγές του, ενώ η Shepard υποκύπτει στα τραύματα της 2 ημέρες αργότερα.

Η τελευταία επίσημα αναγνωρισμένη περίπτωση δολοφονίας από τον Zodiac είναι αυτή του 29άχρονου οδηγού ταξί, Paul Lee Stine, που τον πυροβόλησε μέσα στο αυτοκίνητο του στις 11 Οκτωβρίου 1969.

Υπάρχει μια μεγάλη λίστα με τα ανεξακρίβωτα θύματα του, που λόγω ελλιπών στοιχείων και των διαστροφικών μιμητών του, δεν του έχουν…αναγνωριστεί! Αλλά σύμφωνα με μια σειρά από επιστολές που στάλθηκαν σε τρεις διαφορετικές εφημερίδες, αναφέροντας λεπτομέρειες που μόνον ο δολοφόνος θα μπορούσε να γνωρίζει, ανεπίσημα θεωρείται ένοχος.

Οι ανατριχιαστικές επιστολές

O Zodiac μετά από κάθε επίθεση του επικοινωνούσε με τις τοπικές αρχές και τις εφημερίδες. Αρχικά με τηλεφωνήματα, αλλά στην πορεία προτίμησε επιστολές. Όλες χειρόγραφες (μετά με κολάζ γραμμάτων από εφημερίδες και στη συνέχεια δακτυλογραφημένες) προς εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, συντάκτες, ερευνητές ντετέκτιβ της υπόθεσης αλλά κατά βάση το αστυνομικό τμήμα του Los Angeles, θέτοντας τους περιπαικτικούς γρίφους σχετικά με την ταυτότητα και τα σχέδια του. Από τους 4 συνολικά κωδικοποιημένους γρίφους μόνο ο ένας έχει λυθεί.

Ενίοτε προειδοποιούσε για χτυπήματα και δολοφονίες που τελικά δεν διέπραττε, ενώ πάντα υπέγραφε με τον χαρακτηριστικό κύκλο με τον σταυρό μέσα. Στις τελευταίες επιστολές του, όταν οι ειδικοί αμφισβητούσαν τις πράξεις του, συνήθιζε να κρατάει σκορ των επιτυχιών του και των αποτυχιών της αστυνομίας.

Ποιος ήταν ο Zodiac;

Πολλοί θεωρήθηκαν ύποπτοι για τους φόνους που διέπραξε ο Zodiac. Οι επικρατέστεροι, ανάμεσά τους, ήταν ο Arthur Leigh Allen, ένας παιδεραστής που πέθανε το 1992 σε ηλικία 58 ετών, λόγω κακής υγείας και ο Theodore Kaczynski, πρώην μέλος της συμμορίας του Charles Manson, τον οποίο υπέδειξε ο ίδιος του ο αδελφός ως τον Zodiac.

Τα ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του Allen ήταν ότι είχε το ίδιο μοντέλο γραφομηχανής με τον δολοφόνο, φορούσε ρολόι χειρός μάρκας Zodiac κι έμενε κοντά στον τόπο των πρώτων εγκλημάτων.

Παρ’ όλο που η αστυνομία διεξήγαγε εξονυχιστικούς και εξαντλητικούς ελέγχους, δεν προέκυψε τίποτα που να συνδέει τις δύο υπόπτους με τις δολοφονίες που διέπραξε ο Zodiac.

Πώς σταμάτησαν οι φόνοι;

Oι φόνοι σταμάτησαν το ίδιο ξαφνικά όπως άρχισαν. Εικάζεται ότι ο Zodiac είτε πέθανε είτε εκτίει μακρόχρονη ποινή φυλάκισης για κάποιο άλλο έγκλημα, το οποίο δεν συνδέθηκε με τους συγκεκριμένους φόνους.

Η υπόθεση σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ παραμένει ανοικτή, με κατά καιρούς νέες έρευνες -ακόμα κι από το FBI- ύστερα από την εμφάνιση νέων στοιχείων.

Όπως η άλυτη υπόθεση του Τζακ του Αντεροβγάλτη, έτσι και αυτή του Zodiac, μπαίνει στο χρονοντούλαπο, μέχρι η αστυνομία να καταφέρει να αναπτύξει ένα πλήρες προφίλ DNA που να ταιριάζει με κάποιον ύποπτο. Μέχρι τότε η φαντασία θα οργιάζει, το μυστήριο θα παραμένει άλυτο και ύποπτοι θα ανακαλύπτονται διαρκώς, ακόμα ανάμεσα και στα πιο απίθανα πρόσωπα.

