Παναθηναϊκός AKTOR: Μαζεύει τα «κομμάτια» του και αρχίζει τα ελληνικά playoffs

Με την ψυχολογία στο ναδίρ οι «πράσινοι» αρχίζουν την off season στο ελληνικό πρωτάθλημα, για την κατάκτηση του τελευταίου στόχου που τους απέμεινε στη σεζόν – Απόψε το πρώτο ματς με τη Μύκονο.

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR: Μαζεύει τα «κομμάτια» του και αρχίζει τα ελληνικά playoffs
INTIME NEWS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «σφαλιάρα» του αποκλεισμού από τη Βαλένθια στη Euroleague, έχει… ζαλίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR. Δύο μέρες μετά το τέλος των «πράσινων» απ’ τη συγκεκριμένη διοργάνωση για φέτος, καλούνται να «μαζέψουν τα κομμάτια» τους. Αρχίζοντας τις προσπάθειες για την κατάκτηση της GBL. Με το πρωτάθλημα να είναι ο τελευταίος στόχος που τους απέμεινε για αυτή τη σεζόν.

Στις 19:00 στο Telekom Center Athens (γενική είσοδος 5 ευρώ) οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Μύκονο. Τη… σταχτοπούτα στην GBL που κατάφερε να τερματίσει 7η στην κανονική περίοδο και γι’ αυτό είναι η πρώτη αντίπαλος του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Κώστα Σλούκα που είναι σε διαδικασία αποθεραπείας από την επέμβαση στο γόνατο που τον άφησε εκτός στη σειρά με τη Βαλένθια. Μένει να φανεί και ποιους ξένους θα «κόψει» ο Αταμάν για να προκύψει η 12άδα.

Ο αγώνας θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στη Μύκονο, την Κυριακή (17/5), στις 15:15.

Στα ματς της κανονικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο παιχνίδι που έγινε στις 22 Νοεμβρίου στο νησί των Κυκλάδων με 78-65, ενώ για την τελευταία αγωνιστική, στις 25 Απριλίου, με 97-76 στο Telekom Center.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JCB Hydromax: Το υδρογονοκίνητο θηρίο των 1.579 ίππων θέλει να σπάσει το ρεκόρ ταχύτητας

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass: Λήγει η ημερομηνία για τις αιτήσεις - Πώς θα πάρετε το voucher των 150 ευρώ

07:49LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό – 6ος ο Akylas

07:49ΜΑΝΤΕΙΟ

Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Πρόεδρος Σι, Στο μενού και η Nvidia, Τα μισά τα έχω φέρει λέει ο Ανδρουλάκης

07:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το μιντιακό παρακράτος της ΝΔ οργάνωσε με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια σήμερα

07:42LIFESTYLE

Οδύσσεια: Πόσα λεφτά θα δώσει το ελληνικό κράτος για την ταινία που προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (15/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Με το «καλημέρα» στο... κόκκινο ο Κηφισός - Πού υπάρχουν προβλήματα

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Βιταμίνη D: Πρέπει να την παίρνετε με το φαγητό ή με άδειο στομάχι;

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Αποσύρονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω βανδαλισμών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ολονύχτιος καταιγισμός αναρτήσεων του Τραμπ στο Truth Social έχει όνομα: Νάταλι Χαρπ

07:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για το El Niño - Φόβοι για μεγάλη έξαρσή του μέσα στον Ιούλιου

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, το σπίτι και ο «ολικός πόλεμος»

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Απατεώνες ξάφρισαν 79χρονο – Υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελευταίοι στο διαθέσιμο εισόδημα και πρώτοι στην... ακρίβεια - Πώς φτάσαμε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης της Ε.Ε.

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Drone Magura στη Λευκάδα: Ποια είναι η «αόρατη» μονάδα Group 13 που έφτασε ως τη Μεσόγειο

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (15/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στο Συνέδριο της ΝΔ: Εθνική ασφάλεια, μισθοί και φοροαπαλλαγές στο δρόμο για την τρίτη θητεία

07:01WHAT THE FACT

Άνδρας κλειδώθηκε έξω από Bitcoin wallet αξίας 400.000 δολαρίων - To AI του βρήκε τον κωδικό!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

01:50LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Το «ατύχημα» της εκπροσώπου της Κύπρου στη σκηνή της Eurovision

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 12.800.000 ευρώ

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Drone Magura στη Λευκάδα: Ποια είναι η «αόρατη» μονάδα Group 13 που έφτασε ως τη Μεσόγειο

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός επίλογος στην Ηλιούπολη – Υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ

06:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικές εξελίξεις: Άνδρας ανακρίνεται ως ύποπτος πως είναι ο serial killer Zodiac

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

22:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας «έχασε» τη φωνή της - Τι θα γίνει με τη συμμετοχή της στον τελικό;

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Βιταμίνη D: Πρέπει να την παίρνετε με το φαγητό ή με άδειο στομάχι;

15:31ΚΟΣΜΟΣ

«Αν κατασκευάζεις αρκετά drones κανείς δεν θα σου επιτεθεί», λέει ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: 25 χώρες βάζουν πλώρη για τον τελικό – Ποιοι «απειλούν» τον Akyla

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

00:21LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Κύπρος στον τελικό - Ποιες χώρες πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό

07:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για το El Niño - Φόβοι για μεγάλη έξαρσή του μέσα στον Ιούλιου

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ολονύχτιος καταιγισμός αναρτήσεων του Τραμπ στο Truth Social έχει όνομα: Νάταλι Χαρπ

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαήμερο αστάθειας με βροχές σε αρκετές περιοχές – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ