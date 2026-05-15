Παναθηναϊκός AKTOR: Μαζεύει τα «κομμάτια» του και αρχίζει τα ελληνικά playoffs

Η «σφαλιάρα» του αποκλεισμού από τη Βαλένθια στη Euroleague, έχει… ζαλίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR. Δύο μέρες μετά το τέλος των «πράσινων» απ’ τη συγκεκριμένη διοργάνωση για φέτος, καλούνται να «μαζέψουν τα κομμάτια» τους. Αρχίζοντας τις προσπάθειες για την κατάκτηση της GBL. Με το πρωτάθλημα να είναι ο τελευταίος στόχος που τους απέμεινε για αυτή τη σεζόν.

Στις 19:00 στο Telekom Center Athens (γενική είσοδος 5 ευρώ) οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Μύκονο. Τη… σταχτοπούτα στην GBL που κατάφερε να τερματίσει 7η στην κανονική περίοδο και γι’ αυτό είναι η πρώτη αντίπαλος του «τριφυλλιού».



Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Κώστα Σλούκα που είναι σε διαδικασία αποθεραπείας από την επέμβαση στο γόνατο που τον άφησε εκτός στη σειρά με τη Βαλένθια. Μένει να φανεί και ποιους ξένους θα «κόψει» ο Αταμάν για να προκύψει η 12άδα.

Ο αγώνας θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στη Μύκονο, την Κυριακή (17/5), στις 15:15.

Στα ματς της κανονικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο παιχνίδι που έγινε στις 22 Νοεμβρίου στο νησί των Κυκλάδων με 78-65, ενώ για την τελευταία αγωνιστική, στις 25 Απριλίου, με 97-76 στο Telekom Center.