Εξιχνιάστηκαν τα εγκλήματα του αιώνα: Είναι ο Zodiac ο δολοφόνος της «Μαύρης Ντάλιας»;

Δύο σαδιστικά εγκλήματα που έγιναν εφιάλτες. Δύο ιστορίες τρόμου στην Καλιφόρνια. Δύο από τις πιο διαβόητα εκλήματα στην ιστορία που έμειναν ανεξιχνίαστα για περισσότερο από μισό αιώνα. Αλλά σήμερα, μετά από δεκαετίες, ένας ύποπτος δολοφόνος αποκαλύπτεται. Η Daily Mail αποκαλύπτει σε παγκόσμια αποκλειστικότητα μια νέα έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο δολοφόνος του Zodiac και ο δολοφόνος της «Μαύρης Ντάλιας» ήταν ο ίδιος άνθρωπος.

Μια συνταρακτική έρευνα που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, αποκρυπτογραφημένα μηνύματα και νέα εγκληματολογικά στοιχεία, υποστηρίζει ότι ο Zodiac, ο άνθρωπος που τρομοκράτησε την Καλιφόρνια το 1969 ήταν ο ίδιος που κατακρεούργησε την Ελίζαμπεθ Σορτ το 1947, τη νεαρή Αμερικανίδα που δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες το 1947 και έμεινε στην ιστορία ως «Μαύρη Ντάλια». Για δεκαετίες, οι υποθέσεις της «Μαύρης Ντάλιας» και του δολοφόνου Zodiac παρέμεναν παράλληλες γραμμές στο βιβλίο των σκοτεινών μυστηρίων της Αμερικής.

Μεταξύ 1968 και 1969, ο δολοφόνος Zodiac τρομοκρατούσε τη βόρεια Καλιφόρνια, δολοφονώντας τουλάχιστον πέντε θύματα, ενώ ισχυριζόταν ότι είχε σφάξει δεκάδες ακόμη. Το «φάντασμα» χλεύαζε τα μέσα ενημέρωσης και την αστυνομία με γράμματα και κρυπτογραφήματα, προκαλώντας το κοινό να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Δύο δεκαετίες νωρίτερα, το 1947, μια άλλη δολοφονία είχε τρομοκρατήσει την πολιτεία.

Το ακρωτηριασμένο σώμα και το «χαμόγελο της Γλασκώβης»

Η επίδοξη ηθοποιός του Χόλιγουντ Ελίζαμπεθ Σορτ, η οποία έγινε γνωστή ως «Μαύρη Ντάλια», βρέθηκε νεκρή σε μία αλάνα στα δυτικά της Λεωφόρου Σαούθ Νόρτον στο Λος Άντζελες. Το σώμα της ήταν ακρωτηριασμένο - κομμένο στη μέση, ενώ το πρόσωπο της ήταν κομμένο από τις άκρες των χειλιών της μέχρι τα αφτιά της, δημιουργώντας το εφέ που ονομάζεται "Χαμόγελο της Γλασκόβης" (Glasgow smile).

Ο Μάρβιν Μάργκολις

Τώρα, μια παγκόσμια αποκλειστικότητα της Daily Mail φέρνει στο φως τα ευρήματα του ερευνητή Άλεξ Μπέιμπερ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έλυσε τον γρίφο. Ο ύποπτος έχει όνομα: Μάρβιν Μάργκολις . Το FBI και τα αστυνομικά τμήματα της Καλιφόρνια εξετάζουν τη θεωρία -και ο θησαυρός των στοιχείων που έχει αποκαλυφθεί υποβάλλεται σε εγκληματολογική ανάλυση. Εάν τα στοιχεία περάσουν τον έλεγχο, δύο από τα μεγαλύτερα μυστήρια δολοφονιών στον κόσμο θα λυθούν.

Το «κλειδί» στο κρυπτογράφημα Z13

Η ανατροπή ξεκίνησε από το περίφημο κρυπτογράφημα Z13, το οποίο εστάλη από τον Zodiac τον Απρίλιο του 1970 με την υπόσχεση: "Το όνομά μου είναι...".

Στις 2 Αυγούστου 1969, δημοσιεύτηκε το κρυπτογράφημα Z408. «Μου αρέσει να σκοτώνω ανθρώπους επειδή είναι τόσο διασκεδαστικό... ο άνθρωπος είναι το πιο επικίνδυνο ζώο από όλα για να σκοτώσεις», έγραφε μεταξύ άλλων

Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό Τεχνητής Νοημοσύνης, κλασικής κρυπτογραφίας και αρχείων απογραφής, ο Μπέιμπερ ισχυρίζεται ότι έσπασε τον κώδικα. Το όνομα που προέκυψε ήταν αυτό του Μάργκολις, ενός άνδρα που βρισκόταν ήδη στη λίστα των 22 βασικών υπόπτων για τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Σορτ το 1947.

Ποιος ήταν ο Μάρβιν Μάργκολις;

Ο Mάρβιν Σκρίπτον Μάργκολις, ο οποίος αργότερα χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Mάρβιν Μέριλ, γεννήθηκε στο Σικάγο του Ιλινόις το 1925, από Ρώσους και Πολωνούς γονείς και όπως προκύπτει είχε το τέλειο «προφίλ» για τις δύο δολοφονίες. Είχε υπηρετήσει ως νοσοκόμος στο Ναυτικό κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα φοίτησε στην ιατρική σχολή του USC. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τη χειρουργική ακρίβεια με την οποία ακρωτηριάστηκε η «Μαύρη Ντάλια». Το 1943, κατατάχθηκε στο Ναυτικό και υπηρέτησε στην 1η Μεραρχία Πεζοναυτών ως στρατιώτης. Υπηρετώντας στο ιατρικό σώμα, έμαθε τόσο τις χειρουργικές όσο και τις σκοπευτικές δεξιότητες που παρατηρούνται στα εγκλήματα.

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εστάλη στο εξωτερικό για 27 μήνες και συμμετείχε στην εκστρατεία της Οκινάουα - την τελευταία μεγάλη μάχη μεταξύ των αμερικανικών και των ιαπωνικών δυνάμεων. Επίσης είχε εκπαιδευτεί στη χρήση ξιφολόγχης και όπλων, ενώ επέστρεψε από τον πόλεμο με μια ιαπωνική ξιφολόγχη, η οποία ταιριάζει με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε μία από τις επιθέσεις του Zodiac.

Ενώ βρισκόταν στην Οκινάουα, ο Μαργκόλις θάφτηκε ζωντανός σε μια σπηλιά και αναγκάστηκε να σκάψει για να απεγκλωβιστεί. Τα στρατιωτικά αρχεία τον περιγράφουν ως «μνησίκακο» και «επιθετικό», με 50% ψυχική αναπηρία. Όταν ρωτήθηκε από έναν στρατιωτικό νευροψυχίατρο τι θα έκανε αν ξεσπούσε ένας άλλος πόλεμος, ο Μαργκόλις έκανε το ανατριχιαστικό σχόλιο: «Την επόμενη φορά που θα γίνει πόλεμος, δύο από εμάς δεν θα πάμε - αυτός που θα με κυνηγάει και εγώ».

Η Σύνδεση με το "Zodiac Motel"

Μια από τις πιο ανατριχιαστικές αποκαλύψεις της έρευνας είναι η προέλευση του ονόματος "Zodiac". Ενώ πολλοί πίστευαν ότι προέρχεται από μια μάρκα ρολογιών, ο Μπέιμπερ εντόπισε το Zodiac Motel στο Λος Άντζελες, το οποίο λειτουργούσε το 1947.

Η Ελίζαμπεθ Σορτ

Στοιχεία δείχνουν ότι η Ελίζαμπεθ Σορτ μπορεί να δολοφονήθηκε και να πλύθηκε σε μπανιέρα, καθώς στο σημείο που βρέθηκε δεν υπήρχε αίμα. Μάρτυρες είχαν αναφέρει εκείνο το βράδυ έναν άνδρα που έμοιαζε στον Μάργκολις να ψάχνει απεγνωσμένα δωμάτιο με μπανιέρα στην περιοχή. Μια παγοθήκη με το γράμμα "Z" βρέθηκε κοντά στο πτώμα της Σορτ, συνδέοντας πιθανώς το μοτέλ με το έγκλημα δύο δεκαετίες πριν ο δολοφόνος υιοθετήσει επίσημα το όνομα.

Η «ομολογία» στην επιθανάτια κλίνη

Ο Μάργκολις, που αργότερα άλλαξε το όνομά του σε Μάρβιν Μέριλ, πέθανε αφήνοντας πίσω του ένα μακάβριο σκίτσο. Σε αυτό απεικονίζεται μια γυναίκα με το όνομα «Ελίζαμπεθ» και η λέξη "ZoDiac" κρυμμένη στις γραμμές. Για τους ερευνητές, αυτό το σχέδιο αποτελεί μια έμμεση ομολογία για το διπλό σκοτεινό του παρελθόν.

Σε αντίθεση με άλλες θεωρίες, η έρευνα του Μπέιμπερ έχει λάβει μεγάλη προσοχή από το FBI και όλες τις αρμόδιες αρχές. «Είναι μαθηματικά αδύνατο να μην είναι αυτός», δηλώνει ο Μπέιμπερ. «Είτε είναι ο πιο άτυχος άνθρωπος στην ιστορία, είτε είναι ο δράστης». Αν οι τρέχουσες εγκληματολογικές αναλύσεις στα αντικείμενα που παρέδωσε ο γιος του Μάργκολις επιβεβαιώσουν τη θεωρία, η Αμερική θα κλείσει οριστικά δύο από τα πιο αιματηρά κεφάλαια της ιστορίας της.

