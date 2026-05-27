Η Ινδία οριστικοποίησε το αίτημα για 114 Rafale – Συμφωνία-μαμούθ 38 δισ. δολαρίων με τη Γαλλί

Από τα 114 αεροσκάφη, σχεδόν 90 προβλέπεται να κατασκευαστούν στην Ινδία μέσω συνεργασίας της Dassault Aviation με ινδική αμυντική εταιρεία, ενώ τα υπόλοιπα θα παραδοθούν απευθείας από τη Γαλλία σε fly-away διαμόρφωση

  • Η Ινδία ολοκλήρωσε την Επιστολή Αιτήματος για την προμήθεια 114 μαχητικών Rafale, με συνολικό κόστος περίπου 38 δισ. δολάρια.
  • Περίπου 90 αεροσκάφη θα κατασκευαστούν στην Ινδία μέσω συνεργασίας της Dassault με ινδική αμυντική εταιρεία, ενώ τα υπόλοιπα θα παραδοθούν απευθείας από τη Γαλλία.
  • Η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει την πρώτη γραμμή παραγωγής Rafale εκτός Γαλλίας και θα ενισχύσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία της Ινδίας.
  • Η υπογραφή της σύμβασης στοχεύεται έως τα τέλη του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να προβλέπονται γύρω στο 2030.
  • Οι διαπραγματεύσεις για τους όρους της σύμβασης, όπως η πρόσβαση σε πηγαίο κώδικα και τα αντισταθμιστικά οφέλη, θεωρούνται το πιο κρίσιμο και χρονοβόρο στάδιο.
Η Ινδία ολοκλήρωσε τη σύνταξη της Επιστολής Αιτήματος (Letter of Request – LoR) για την προμήθεια 114 μαχητικών πολλαπλού ρόλου Dassault Rafale για την Ινδική Πολεμική Αεροπορία (IAF) και αναμένεται να αποστείλει επίσημα το έγγραφο στη Γαλλία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα βήματα στη μεγαλύτερη αμυντική προμήθεια που έχει σχεδιάσει ποτέ η χώρα.

Η συμφωνία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 3,25 lakh crore ρουπίες (περίπου 38 δισ. δολάρια) και, εφόσον υπογραφεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη παραγγελία Rafale στην ιστορία.

Η LoR αποτελεί επίσημη διακρατική επικοινωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας Intergovernmental Agreement (IGA), μέσω της οποίας η Ινδία καθορίζει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, τις ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που επιθυμεί. Δεν πρόκειται ακόμη για το επίσημο Request for Proposal (RFP), το οποίο θα ακολουθήσει αργότερα.

Αφού η Γαλλία παραλάβει την LoR και απαντήσει με στοιχεία σχετικά με το κόστος, τη διαθεσιμότητα και την υποστήριξη, η Ινδία θα προχωρήσει στην έκδοση του επίσημου RFP, καλώντας τη Dassault να καταθέσει δεσμευτικές τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη για την κατανόηση του χρονοδιαγράμματος της συμφωνίας, καθώς απομένουν ακόμη οι διαπραγματεύσεις CNC/PNC και η τελική έγκριση από το Cabinet Committee on Security (CCS) πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Από τα 114 αεροσκάφη, σχεδόν 90 προβλέπεται να κατασκευαστούν στην Ινδία μέσω συνεργασίας της Dassault Aviation με ινδική αμυντική εταιρεία, ενώ τα υπόλοιπα θα παραδοθούν απευθείας από τη Γαλλία σε fly-away διαμόρφωση. Εφόσον προχωρήσει το σχέδιο, θα δημιουργηθεί η πρώτη γραμμή παραγωγής Rafale εκτός Γαλλίας — μια σημαντική βιομηχανική επένδυση που συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα «Atmanirbhar Bharat» («Αυτάρκης Ινδία») και τη νέα αμυντική στρατηγική της χώρας για ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Η ταυτότητα του Ινδού εταίρου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως. Ωστόσο, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η υφιστάμενη κοινοπραξία Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL) στο Ναγκπούρ — η οποία σήμερα διαθέτει πιστοποίηση μόνο για τα επιχειρηματικά αεροσκάφη Falcon — καθώς και μια δεύτερη εγκατάσταση συναρμολόγησης στο Χαϊντεραμπάντ.

Το Συμβούλιο Αμυντικών Προμηθειών της Ινδίας (DAC) είχε εγκρίνει την πρόταση για τα 114 αεροσκάφη πριν από τρεις μήνες, ανοίγοντας τον δρόμο για την προετοιμασία της LoR. Η επιλογή του Rafale επικράτησε έναντι ρωσικών, ευρωπαϊκών και αμερικανικών ανταγωνιστικών προτάσεων, κυρίως λόγω της ήδη θετικής επιχειρησιακής εμπειρίας της IAF από τα 36 Rafale που αποκτήθηκαν με τη συμφωνία του 2016 και επιχειρούν από τις βάσεις Ambala και Hasimara.

Το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα φιλόδοξο. Η υπογραφή της σύμβασης στοχεύεται έως τα τέλη του 2026, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται γύρω στο 2030, εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβολαίου (CNC) και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμής (PNC) θεωρούνται το πλέον δύσκολο και χρονοβόρο στάδιο, καθώς θα καθορίσουν ζητήματα όπως η πρόσβαση σε πηγαίο κώδικα, οι όροι διασύνδεσης συστημάτων (ICD), τα ποσοστά εγχώριας παραγωγής, τα αντισταθμιστικά οφέλη και η τελική τιμολόγηση.

Η Ινδική Πολεμική Αεροπορία υπήρξε ο βασικός θεσμικός μοχλός πίσω από το πρόγραμμα, από την υποβολή του αρχικού Statement of Case τον Σεπτέμβριο του 2025 έως την εξασφάλιση της έγκρισης AoN από το DAC τον Φεβρουάριο του 2026 και την οριστικοποίηση της LoR σήμερα. Κύριος στόχος της είναι η ταχύτερη δυνατή κατοχύρωση του χρονοδιαγράμματος παραδόσεων.

Η αποστολή της LoR αναμένεται επίσης να συμπέσει με περίοδο εντατικοποίησης των γαλλοϊνδικών σχέσεων. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο αρχηγός της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας, πτέραρχος AP Singh, πρόκειται να επισκεφθούν τη Γαλλία τον Ιούνιο του 2026, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Dassault Aviation, Ερίκ Τραπιέ, έχει δηλώσει δημόσια ότι στόχος του είναι η υπογραφή της συμφωνίας εντός του έτους.

Παράλληλα, ινδικές αμυντικές εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στις εγκαταστάσεις της Dassault στη Γαλλία — μια εξέλιξη που συνήθως παρατηρείται μόνο όταν υπάρχει υψηλός βαθμός βεβαιότητας για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας.

