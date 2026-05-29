Η American Airlines διπλασιάζει το τεχνολογικό της κέντρο στην Ινδία

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση πολυεθνικών ομίλων που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ινδία

  • Η American Airlines σχεδιάζει να διπλασιάσει το προσωπικό του τεχνολογικού της κέντρου στην Ινδία σε περίπου 800 εργαζομένους έως τις αρχές του 2025.
  • Το τεχνολογικό κέντρο της American Airlines στο Χαϊντεραμπάντ άνοιξε το 2024 και απασχολεί ήδη περίπου 400 εργαζομένους σε τομείς όπως ανάπτυξη λογισμικού, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια.
  • Η επέκταση του τεχνολογικού κέντρου εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση πολυεθνικών που αυξάνουν τις δραστηριότητές τους στην Ινδία λόγω της εξειδικευμένης τεχνολογικής δεξαμενής και του αυξανόμενου λειτουργικού κόστους σε άλλες αγορές.
  • Η Ινδία αποτελεί τον μεγαλύτερο παγκόσμιο κόμβο Global Capability Centers (GCC), με πάνω από 2.100 κέντρα που απασχολούν περίπου 2,36 εκατομμύρια εργαζομένους και δημιουργούν έσοδα σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Η American Airlines συνεχίζει να αυξάνει τις επενδύσεις και το τεχνολογικό προσωπικό της και στις Ηνωμένες Πολιτείες, παράλληλα με την ανάπτυξη του κέντρου στην Ινδία.
Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία American Airlines σχεδιάζει να διπλασιάσει το προσωπικό του τεχνολογικού της κέντρου στην Ινδία, αυξάνοντας τον αριθμό των εργαζομένων σε περίπου 800 έως τις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση πολυεθνικών ομίλων που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ινδία, αξιοποιώντας τη μεγάλη δεξαμενή εξειδικευμένου τεχνολογικού προσωπικού της χώρας, την ώρα που το λειτουργικό κόστος αυξάνεται σε άλλες αγορές και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα παραμένει.

Την περασμένη εβδομάδα, η Southwest Airlines ανακοίνωσε επίσης την επέκταση του δικού της Global Capability Center (GCC) στο Χαϊντεραμπάντ, με στόχο να απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, κολοσσοί όπως οι JPMorgan Chase, Walmart, McDonald’s, Nvidia και Eli Lilly έχουν ενισχύσει σημαντικά τις τεχνολογικές τους δραστηριότητες στην Ινδία.

Από απλά κέντρα υποστήριξης και back-office υπηρεσιών, τα GCCs έχουν εξελιχθεί σε κρίσιμους πυλώνες λειτουργίας των πολυεθνικών, αναλαμβάνοντας τομείς όπως η μηχανική λογισμικού, η έρευνα και ανάπτυξη (R&D), τα χρηματοοικονομικά και οι επιχειρησιακές λειτουργίες.

Η American Airlines δημιούργησε το τεχνολογικό της hub στο Χαϊντεραμπάντ το 2024 και σήμερα απασχολεί περίπου 400 εργαζομένους στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού, της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι συνεχίζει τις προσλήψεις, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τον συνολικό αριθμό εργαζομένων, αναφέροντας μόνο ότι το κέντρο απασχολεί «αρκετές εκατοντάδες» εργαζομένους και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου τεχνολογικού της δικτύου, μαζί με τις ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι ομάδες σε Fort Worth, Phoenix και Hyderabad συνεργάζονται στενά με τις επιχειρησιακές μονάδες για την ψηφιοποίηση διαδικασιών, την ανάπτυξη νέων εργαλείων που βελτιώνουν την ταχύτητα διάθεσης υπηρεσιών και τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, καθώς και για τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής αεροπορικής εταιρείας και καλύτερης εμπειρίας για εργαζομένους και πελάτες», ανέφερε η American Airlines στο Reuters.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι αυξάνει κάθε χρόνο, από το 2021, τόσο τις επενδύσεις της στην τεχνολογία όσο και το τεχνολογικό προσωπικό της στις ΗΠΑ.

Η Ινδία έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο κόμβο GCC παγκοσμίως, με περισσότερα από 2.100 κέντρα να απασχολούν περίπου 2,36 εκατομμύρια εργαζομένους και να δημιουργούν έσοδα σχεδόν 100 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με έκθεση των Nasscom και Zinnov για το 2026.

