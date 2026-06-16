Έρευνα: Πώς τα dad jokes βοηθούν στην ενίσχυση της σχέσης ενός πατέρα με το παιδί του

Τα dad jokes είναι «είναι ένα διασκεδαστικό είδος χιούμορ επειδή είναι φιλόξενο, ευγενικό, καλοπροαίρετο και ανέμελο», εξήγησε ο Πολ Σίλβια, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Greensboro

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Έρευνα: Πώς τα dad jokes βοηθούν στην ενίσχυση της σχέσης ενός πατέρα με το παιδί του
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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Έρευνες δείχνουν ότι το χιούμορ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία, τις σχέσεις την ευημερία μας, αλλά και στην ανατροφή των παιδιών. Το γέλιο, ως σωματική αντίδραση, είναι μόνο ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι βιώνουν το χιούμορ.

Ένας άλλος τρόπος είναι η συναισθηματική αντίδραση, την οποία ο ψυχολόγος Στίβεν Σουλτάνοφ αποκαλεί «ευθυμία», δηλαδή «τη συναισθηματική "ανύψωση" που προσφέρει το χιούμορ».

Ένα από τα αστεία που προκαλούν αυτήν την αντίδραση είναι τα dad jokes, δηλαδή τα ανέκδοτα που λένε οι μπαμπάδες στα παιδιά τους.

Τα dad jokes αξιοποιούν όχι μόνο το πνεύμα, αλλά και την κοινωνική διάσταση του χιούμορ – αυτό που ο Σουλτάνοφ ονομάζει «σύντηξη των σχέσεων». «Ακόμα και όταν ένα αστείο δεν προκαλεί γέλιο, οι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν κάποιου είδους χαράς από αυτό», είπε.

Έτσι, τα dad jokes βοηθούν στην ενίσχυση του δεσμού μεταξύ των μπαμπάδων και των παιδιών τους, εξήγησε ο Σουλτάνοφ, μιλώντας στην Washington Post.

«Τα dad jokes γίνονται μέρος της προσωπικότητας του παιδιού και, καθώς μεγαλώνει, χωρίς να το συνειδητοποιεί, αποκτά ένα επίπεδο καλοσύνης, παιχνιδιάρικης διάθεσης και δημιουργικότητας που στη συνέχεια μεταδίδει στους άλλους», τόνισε ο Σουλτάνοφ.

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Τι κάνει ένα dad joke αστείο;

Από την πλευρά του, ο Πολ Σίλβια, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Greensboro, δήλωσε ότι τα dad jokes είναι «είναι ένα διασκεδαστικό είδος χιούμορ επειδή είναι φιλόξενο, ευγενικό, καλοπροαίρετο και ανέμελο».

Αν και υπάρχουν ελάχιστες μελέτες για τα dad jokes, ο Σίλβια τα έχει αναλύσει για να προσδιορίσει τι κάνει μερικά πιο αστεία από άλλα. Έτσι, ο Σίλβια και ένας συνάδελφός του ανέλυσαν περισσότερα από 32.000 dad jokes από το r/dadjokes, ένα subreddit της ιστοσελίδας Reddit, και εντόπισαν τρεις ιδιότητες που φαίνεται να συνθέτουν τα καλύτερα dad jokes — λογοπαίγνια, κυριολεκτική ερμηνεία και πεζό χιούμορ, εξήγησε.

Ο Σίλβια είπε ότι μερικά από τα πιο κλασικά dad jokes χρησιμοποιούν λογοπαίγνια ή την κυριολεκτική ερμηνεία ενός αστείου (π.χ. Μπαμπά, πεινάω. - Γεια σου, πεινάω, είμαι ο μπαμπάς).

Χρησιμοποιώντας τα σχόλια και τις θετικές ψήφους στο Reddit ως δείκτες δημοτικότητας, o Σίλβια διαπίστωσε ότι, όσον αφορά μια σταθερή δομή ενός dad joke, οι άνθρωποι βρήκαν πιο αστεία τη δομή ερώτησης - απάντησης, όπως: «Άκουσες για τους δύο κλέφτες που έκλεψαν ένα ημερολόγιο; Πήραν έξι μήνες ο καθένας».

Η έρευνα του Σίλβια έδειξε επίσης ότι οι άνθρωποι ταυτίζονταν περισσότερο με τα αστεία που χρησιμοποιούσαν οικογενειακούς χαρακτήρες, όπως μητέρες, πατέρες, αδελφούς, αδελφές, παππούδες και γιαγιάδες και ζώα.

Θέματα όπως η φύση, η υγειονομική περίθαλψη και τα χρήματα βρήκαν, επίσης, μια απήχηση, ενώ αυτά που αφορούσαν την πολιτική, τη θρησκεία και τον πόλεμο δεν βρήκαν.

Ωστόσο, όπως είπε ο Σίλβια, «κάθε άνθρωπος βρίσκει διαφορετικά πράγματα αστεία».

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