Κολομβία: Ο πρώην πρόεδρος Ουρίμπε καλείται να καταθέσει στη δικαιοσύνη για σφαγές του '90

Κατηγορείται ακόμη πως ενεχόταν σε σφαγές που διέπραξαν παραστρατιωτικοί στα χωριά Λα Γκράνχα το 1996 και Ελ Άρο το 1997.

Newsbomb

Κολομβία: Ο πρώην πρόεδρος Ουρίμπε καλείται να καταθέσει στη δικαιοσύνη για σφαγές του '90
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Η εισαγγελία της Κολομβίας ανακοίνωσε προχθές Πέμπτη ότι διενεργεί έρευνα σε βάρος του συντηρητικού πρώην προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε, πολιτικού που διατηρεί αξιοσημείωτη επιρροή, για τη φερόμενη εμπλοκή του σε σφαγές διαπραχθείσες από παραστρατιωτικούς τα χειρότερα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Άλβαρο Ουρίμπε κλήθηκε για να καταθέσει όσον αφορά γεγονότα που συνδέονται «με τον σχηματισμό παραστρατιωτικής οργάνωσης» στην Αντιόκια, στη βορειοδυτική Κολομβία, την εποχή που ήταν κυβερνήτης της, από το 1995 ως το 1997.

Κατηγορείται ακόμη πως ενεχόταν σε σφαγές που διέπραξαν παραστρατιωτικοί στα χωριά Λα Γκράνχα το 1996 και Ελ Άρο το 1997.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο Άλβαρο Ουρίμπε κατηγορείται για τα αδικήματα «της σύστασης και συμμορίας με επιβαρυντικές περιστάσεις και ανθρωποκτονίες προστατευόμενων προσώπων». Τον βαραίνουν υποψίες ότι «διευκόλυνε και ενεθάρρυνε τη δράση ένοπλης δομής», η οποία «χρησιμοποιούσε ως βάση ιδιοκτησία στη Γουατσαράκας, ιδιοκτησία της οικογένειας Ουρίμπε Βέλες την εποχή».

Ο πρώην πρόεδρος θα κληθεί ακόμη να δώσει απαντήσεις για τη δολοφονία το 1998 του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Χεσούς Μαρία Βάγιε Χαραμίγιο, που είχε καταγγείλει την αναποτελεσματική κατ’ αυτόν αντίδραση του τότε κυβερνήτη στις σφαγές.

«Από τους δικηγόρους μου: η εισαγγελία σε ειδοποιεί (...) ότι σε κλητεύει για να ανακριθείς», ανέφερε ο Άλβαρο Ουρίμπε μέσω X.

«Να αντιμετωπίζω αυτό το μαρτύριο ώρες πριν από τις εκλογές», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη χώρα, που διεξάγεται αύριο.

Ο νυν πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, που ανήκει στην αριστερά, σχολίασε πως «μπορείς να πεις την αλήθεια και να βοηθήσεις τον λαό να ανακτήσει την ειρήνη».

Ο Άλβαρο Ουρίμπε, που είχε διατάξει ολομέτωπη επίθεση εναντίον των ανταρτών κατά τη διάρκεια των δυο θητειών του στην προεδρία (2002-2010), είναι αντιμέτωπος εδώ και χρόνια με κατηγορίες για δεσμούς με παραστρατιωτικές οργανώσεις της άκρας δεξιάς, τις οποίες διαψεύδει.

Τον Αύγουστο του 2025, καταδικάστηκε να εκτίσει δώδεκα χρόνια κράτηση κατ’ οίκον για προσπάθεια εξαγοράς μαρτύρων προκειμένου να αποφύγει τη σύνδεσή του με ακροδεξιούς παραστρατιωτικούς που εμπλέκονταν στον πολυαίμακτο πόλεμο εναντίον των ανταρτών της αριστεράς στην Κολομβία. Όμως δικαστήριο στην Μπογοτά ακύρωσε την ποινή αυτή και την υπόθεση πλέον έχει αναλάβει να χειριστεί το ανώτατο δικαστήριο.

Αυτή η μακρά δικαστική διαδικασία είχε αρχίσει έπειτα από καταγγελίες ενώπιον του κοινοβουλίου που είχε κάνει ο γερουσιαστής της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα. Αυτός ο τελευταίος είναι πλέον υποψήφιος για την προεδρία, αναμετράται στον δεύτερο γύρο αύριο Κυριακή με τον υποψήφιο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχο δικηγόρο υπέρ του οποίου έχει ταχθεί δημόσια, μεταξύ άλλων, κι ο πρώην πρόεδρος Ουρίμπε.

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