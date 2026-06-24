Η Μελάνια είπε «όχι»: Ποιον δεν ήθελε στον Λευκό Οίκο, αλλά ο Τραμπ τον φιλοξένησε

Snapshot Η Μελάνια Τραμπ εξέφρασε αντίρρηση για τη διανυκτέρευση του Ίλον Μασκ στον Λευκό Οίκο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ την αγνόησε και τον φιλοξένησε εκεί.

Ο Ίλον Μασκ πέρασε αρκετές νύχτες στο ιστορικό υπνοδωμάτιο του Λίνκολν και είχε ενεργό ρόλο ως ειδικός κυβερνητικός συνεργάτης με αρμοδιότητες των περικοπών και της δημοσιονομικής λιτότητας.

Οι σχέσεις του Μασκ με τον Τραμπ αποκαταστάθηκαν και ο Μασκ τον συνόδευσε σε ταξίδι στην Κίνα, ενώ, υπήρξαν εντάσεις με άλλα μέλη της κυβέρνησης και του περιβάλλοντος του προέδρου.

Οι Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ έχουν συχνές διαφωνίες για τη διακόσμηση των ιδιωτικών χώρων του Λευκού Οίκου, χρησιμοποιώντας ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες και προκαλώντας αναστάτωση στο προσωπικό. Snapshot powered by AI

Ο Λευκός Οίκος φιλοξενεί συχνά ισχυρούς και διάσημους επισκέπτες. Ωστόσο, υπήρξε ένα πρόσωπο που η Μελάνια Τραμπ δεν ήθελε να περάσει ούτε μία νύχτα εκεί. Οι αντιρρήσεις της, όμως, δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική βιογραφία.

Η αποκάλυψη περιλαμβάνεται στο νέο βιβλίο Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump των δημοσιογράφων των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν.

Ο τρισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Ίλον Μασκ, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας DOGE, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να διαμείνει στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με απόσπασμα του βιβλίου που δημοσίευσε το Daily Beast.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να συμφώνησε αμέσως, όμως, η Μελάνια Τραμπ εξέφρασε αντίθεση σε αυτήν την ιδέα. Παρά τις ενστάσεις της, τελικά παρακάμφθηκε και ο ιδρυτής των SpaceX και Tesla πέρασε αρκετές νύχτες στο ιστορικό υπνοδωμάτιο του Λίνκολν, που βρίσκεται στο ιδιωτικό τμήμα της προεδρικής κατοικίας.

«Τις υπόλοιπες νύχτες έμενε με φίλους, είχε επίσης εκμυστηρευτεί σε συνεργάτες του ότι συνήθιζε να κοιμάται σε υπνόσακο στο πάτωμα του γραφείου του, στο κτήριο Αϊζενχάουερ», αναφέρει το βιβλίο.

Κατά τη διάρκεια της τετράμηνης θητείας ως ειδικού κυβερνητικού συνεργάτη, ο Μασκ επέβλεψε εκτεταμένες περικοπές προσωπικού σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και προώθησε μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας. Αν και είχε υποσχεθεί εξοικονόμηση 2 τρισ. δολαρίων μέσω της καταπολέμησης της γραφειοκρατικής σπατάλης, οι ομοσπονδιακές δαπάνες τελικά αυξήθηκαν.

Τον Μάιο του 2025, ο Μασκ είχε αναφέρει ότι «μερικές φορές» διανυκτέρευε στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας ωστόσο ότι αυτό συνέβαινε μόνο κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου.

«Ναι, είμαστε καλοί φίλοι. Βρισκόμαστε συχνά στο Air Force One ή το Marine One και τότε μου λέει: “Θέλεις να μείνεις το βράδυ;” κι εγώ απαντώ: “Φυσικά”», είχε υποστηρίξει ο Μασκ, προσθέτοντας ότι δεν ήταν δική του πρωτοβουλία.

Ο επιχειρηματίας αποκάλυψε ακόμη ότι ο Τραμπ τον καλούσε αργά το βράδυ για να τού υπενθυμίσει να πάρει παγωτό από την κουζίνα του Λευκού Οίκου.

Ύστερα από μία περίοδο ρήξης, οι σχέσεις των δύο ανδρών φαίνεται να έχουν αποκατασταθεί, με τον Μασκ να συνοδεύει τον πρόεδρο σε ταξίδι στην Κίνα.

Η Μελάνια Τραμπ δεν είναι το μόνο πρόσωπο από το περιβάλλον του προέδρου που φέρεται να είχε προστριβές με τον Μασκ. Σε προφίλ του Vanity Fair τον Δεκέμβριο του 2025, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, τον χαρακτήρισε ως «παράξενο άνθρωπο» και τον περιέγραψε ως «χρήστη κεταμίνης». Παράλληλα, το Axios είχε αποκαλύψει έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του Μασκ και του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, σχετικά με την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS).

Πέρα από το παρασκήνιο γύρω από τις διανυκτερεύσεις στον Λευκό Οίκο, το βιβλίο αποκαλύπτει και πτυχές της σχέσης του προεδρικού ζεύγους.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ βρίσκονται σε διαρκή διαφωνία σχετικά με τη διακόσμηση των ιδιωτικών χώρων του Λευκού Οίκου, γεγονός που συχνά προκαλεί πονοκέφαλο στο προσωπικό.

«Η αναδιαμόρφωση των χώρων από τον πρόεδρο δημιούργησε τέτοια αναστάτωση ώστε οι εργαζόμενοι συχνά αισθάνονταν εγκλωβισμένοι ανάμεσα στους δύο Τραμπ, οι οποίοι αποτελούν το μοναδικό προεδρικό ζευγάρι μετά τον Ρίτσαρντ και την Πατ Νίξον που χρησιμοποιεί συστηματικά ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος διατηρεί ξεχωριστό υπνοδωμάτιο από τη γυναίκα του, φέρεται να αλλάζει συχνά τη διακόσμηση όταν εκείνη απουσιάζει στη Νέα Υόρκη ή τη Φλόριντα. «Αντικείμενα μεταφέρονταν από τον διάδρομο του δεύτερου ορόφου στο υπνοδωμάτιο του προέδρου. Μερικές φορές, τα μετέφερε ο Τραμπ και αναδιάτασσε τους χώρους σύμφωνα με τη στιγμή», γράφουν οι Χάμπερμαν και Σουάν.