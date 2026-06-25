Μαρινάκης για Τσίπρα: Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος

Ή αγνοεί του δημοσιονομικούς κανόνες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μαρινάκης για Τσίπρα: Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος
Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
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Τη δική του απάντηση για όσα είπε νωρίτερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης:

Αρχικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμα μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα «εντιμότητας». Μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών, του παραϋπουργείου Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με παραδοχή δικού του υπουργού, λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινιτών και του Ποινικού Κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία.

Πέραν αυτού, σήμερα μάθαμε από τον κ. Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή. Το είπε ενώ η κυβέρνηση, αξιοποιώντας στο έπακρο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, προχώρησε από την 1η Ιανουαρίου στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μειώσεις φόρων για όλους, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους και σημαντικές ελαφρύνσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Επομένως, τρία είναι τα ενδεχόμενα:

1. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα.
2. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών.
3. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.

Όσο κι αν πιστεύει ότι η «δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς» ή ότι μπορεί να «δοξάζεται κρυπτόμενος», οφείλει, έστω και μία φορά, να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

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