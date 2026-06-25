Τσίπρας: Θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα αριστερά όχι αριστερά της διαμαρτυρίας - Η ψαλίδα κλείνει

«Φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις ότι η τάση είναι να καλυφθεί το κενό. Τρία χρόνια η χώρα πορευόταν με ένα κόμμα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έγινε αλαζονική», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα σημερινή του παρέμβαση.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Alpha, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) επισήμανε ακόμη για τη νέα προσπάθεια:

«Έκλεισε τότε ο πολιτικός κύκλος. Δεν ανοίγω τον ίδιο κύκλο. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες. Για να συσπειρώσουμε δυνάμεις. Με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική. Στα πρώτα μας βήματα ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια»

Έκανε λόγο για «δήλωση κυβερνησιμότητας». «Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα αριστερά όχι αριστερά της διαμαρτυρίας», πρόσθεσε.

Υποστήριξε ότι η «ψαλίδα κλείνει» και ότι πάμε σε σύστημα «δύο πόλων».

«Δεν έχω καμία επιδίωξη ούτε μια φιλοδοξία, έγινα νεότερος πρωθυπουργός. Έχασα αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, ανεντιμότητα κλπ. Δεν επιστρέφω για να γίνω αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική στη ΝΔ», είπε ο κ. Τσίπρας σε άλλο σημείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο «υπάρχουν ήττες που είναι σαν νίκες, που σε κάνουν σοφότερο». Επανέλαβε ότι στόχος είναι «να μιλήσουμε για τα προβλήματα των πολιτών»

Για τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Δεν κάνω πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω και όχι αυτούς που δεν θέλω. Σε αυτήν την νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός με δύο όρους: η προσπάθεια αυτή δεν θα γεννηθεί μέσα από τη Βουλή αλλά από την κοινωνία. Δεν αποκλείουμε κανέναν αλλά δεν έχουμε και ρεζερβέ θέσεις»

Για πιθανές συνεργασίες: «Γεννηθήκαμε για να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα όχι να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους»

Ερωτήθηκε αν θα πάμε σε αύξηση της φορολογίας και απάντησε: «Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει γύρω στα 6 εκ ευρώ. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας χωρίς φορολόγηση χαμηλών, μεσαίων αλλά μεγαλύτερων εισοδημάτων». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η αναδιανομή δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας αλλά με την πατριωτική εισφορά. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλουσίους και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Θα τα πούμε αναλυτικά στη ΔΕΘ. Η Ελλάδα φορολογεί τον μισθωτό πιο πολύ από τον επιχειρηματία στα μερίσματα»

Επισήμανε ότι το κόμμα του έχει καταθέσει πρόταση για «εθνικό ταμείο ανάκαμψης».

«Υπάρχουν πολλές φοροαπαλλαγές απληστίας», υπογράμμισε σε άλλο σημείο και υποσχέθηκε:

-Δωρεάν μετακινήσεις σε όλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

-Αυξήσεις μισθών σε γιατρούς , δασκάλους κλπ

Διαβάστε επίσης