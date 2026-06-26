Βρετανός πήγε στην Τουρκία για να φτιάξει τα δόντια του - «Μην κάνει κανείς το λάθος που έκανα»

Snapshot Βρετανός ταξίδεψε στην Τουρκία αισθητική οδοντιατρική με κόστος 3.900 λιρών, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τα δόντια του.

Τα δόντια του άρχισαν να κουνιούνται σχεδόν αμέσως μετά τη διαδικασία και χρειάστηκε να επιστρέψει εννέα φορές σε έξι χρόνια για επιδιορθώσεις.

Οι γιατροί στην Τουρκία του ανακοίνωσαν ότι θα χρειαστεί αντικατάσταση πολλών δοντιών με κόστος περίπου 40.000 λίρες, ενώ Βρετανός οδοντίατρος είχε προειδοποιήσει για τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο ασθενής δυσκολεύεται να τρώει και να κλείσει το στόμα του και αποφεύγει να επιστρέψει στην Τουρκία για περαιτέρω θεραπεία.

Προειδοποιεί άλλους να μην επιλέξουν οδοντιατρικές εργασίες στο εξωτερικό χωρίς έρευνα και να προτιμήσουν πιο ασφαλείς λύσεις όπως τα σιδεράκια. Snapshot powered by AI

Ένας Βρετανός, που ταξίδεψε στην Τουρκία για το διαβόητο πλέον «smile makeover», δηλώνει συντετριμμένος καθώς τα δόντια του πέφτουν και πλέον αδυνατεί να καλύψει το κόστος για να τα αποκαταστήσει.

Ο 47χρονος Ντάνι Τόμλινσον από το Σάουθεντ-ον-Σι του Έσεξ αποφάσισε να ταξιδέψει στο εξωτερικό για οδοντιατρικές εργασίες, αφού εντυπωσιάστηκε από το νέο χαμόγελο ενός φίλου του.

Δυσαρεστημένος με τα «στραβά, καφέ και λεκιασμένα» δόντια του, επέλεξε να προχωρήσει σε μια δραστική αισθητική παρέμβαση. Η διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει το τρόχισμα των φυσικών δοντιών ώστε να μετατραπούν σε μικρούς μυτερούς «κλώνους» και στη συνέχεια την τοποθέτηση στεφανών (κορονών), του κόστισε 3.900 λίρες.

Αρχικά ήταν ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, όμως τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται σχεδόν αμέσως μόλις επέστρεψε στη Βρετανία. Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με λογαριασμό που φτάνει τις 40.000 λίρες για να αποκαταστήσει τη ζημιά.

«Δεν έκανα καμία έρευνα, απλώς έκλεισα το ταξίδι. Δεν ήθελα να δω βίντεο ή να μάθω τι μπορεί να συμβεί μετά. Έδρασα εντελώς παρορμητικά», δήλωσε.

Η επιλογή που φαινόταν αρχικά ως μια οικονομική λύση για ένα λαμπερό χαμόγελο εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Ο Ντάνι ταξίδεψε στην Τουρκία τον Δεκέμβριο του 2020 και αρχικά έμεινε ικανοποιημένος, λέγοντας πως τα δόντια του «έδειχναν πολύ καλύτερα».

Πίστευε ότι το αποτέλεσμα θα διαρκούσε από πέντε έως επτά χρόνια, όμως σχεδόν αμέσως παρατήρησε ότι τα κάτω δόντια του είχαν αρχίσει να κουνιούνται.

Έξι μήνες αργότερα επέστρεψε στην ίδια κλινική στην Τουρκία και από τότε έχει πραγματοποιήσει συνολικά εννέα ταξίδια μέσα σε έξι χρόνια, καθώς τα προβλήματα συνεχίζονταν.

«Κάθε φορά που πήγαινα πίσω, η κλινική δεν μου έλεγε σχεδόν τίποτα. Απλώς μου καθάριζαν τα δόντια και με άφηναν να φύγω. Τελικά μου είπαν ότι τα κάτω δόντια θα χρειαστούν αντικατάσταση», ανέφερε.

Στην πιο πρόσφατη επίσκεψή του, πριν από περίπου έναν μήνα, όπως λέει, οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι αρκετά δόντια είχαν χαλαρώσει και του ζήτησαν 12.500 λίρες για νέες εργασίες.

Ωστόσο, ήδη από πριν από οκτώ μήνες, οδοντίατρος στη Βρετανία τον είχε προειδοποιήσει ότι όλες οι άνω στεφάνες, καθώς και τέσσερα κάτω δόντια, θα χρειαστούν τελικά αντικατάσταση.

Ο Ντάνι αναφέρει ότι πλέον αισθάνεται συνεχώς τα δόντια του να κουνιούνται, δυσκολεύεται να φάει φυσιολογικά και ζει με τον φόβο ότι μπορεί να πέσουν ανά πάσα στιγμή.

«Αν είχα πει σε έναν Βρετανό οδοντίατρο ότι σκόπευα να τροχίσω όλα μου τα δόντια, θα μου έλεγε να μην το κάνω. Θα μπορούσα απλώς να βάλω σιδεράκια και εύχομαι να είχα ακολουθήσει αυτή τη λύση.

»Το έχω μετανιώσει πραγματικά. Δεν έπρεπε ποτέ να το κάνω. Τα δόντια μου κουνιούνται, το νιώθω συνεχώς. Δεν μπορώ να δαγκώσω ή να φάω κανονικά και ακόμη και για ένα μπέργκερ πρέπει να χρησιμοποιώ μαχαίρι και πιρούνι», είπε.

Όπως πρόσθεσε, δεν μπορεί πλέον να κλείσει σωστά το στόμα του.

«Το στόμα μου μένει πάντα μισάνοιχτο. Ο οδοντίατρος μού είπε ότι δεν θα πέσουν όλα τα δόντια μέσα σε πέντε λεπτά, αλλά υπάρχει κίνδυνος και τα δύο μπροστινά πάνω δόντια βρίσκονται στη μεγαλύτερη επικινδυνότητα».

Σύμφωνα με τους γιατρούς, θα χρειαστεί εμφυτεύματα, με κόστος περίπου 3.000 λίρες για κάθε δόντι.

«Θα μου κοστίσει μια περιουσία. Πρέπει να βρω λύση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά δεν πρόκειται να επιστρέψω στην Τουρκία. Δεν ξέρω τι να κάνω.

»Μπορώ να πληρώσω για λίγα δόντια, αλλά όχι για 40.000 λίρες. Έχω τρομερή αγωνία. Αν πέσουν τα δόντια μου, τελείωσα. Θα φορέσω μάσκα και θα ταξιδέψω οπουδήποτε χρειαστεί για να τα φτιάξω», είπε.

Ο Ντάνι ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην Τουρκία για θεραπεία και προειδοποιεί και άλλους Βρετανούς να μην κάνουν το ίδιο λάθος.

«Μην πάτε στην Τουρκία για οδοντιατρικές εργασίες. Μην το κάνετε. Κανένας οδοντίατρος στην Αγγλία δεν θα μου έλεγε να τροχίσω τα δόντια μου.

»Μην αφήσετε να σας τροχίσουν τα δόντια όταν μπορείτε απλώς να βάλετε σιδεράκια. Και οι τιμές πλέον ανεβαίνουν συνεχώς».