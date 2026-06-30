Περού: Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε νικήτρια των προεδρικών εκλογών

Snapshot Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού.

Συγκέντρωσε το 50,13% των ψήφων έναντι 49,86% του αντιπάλου της Ρομπέρτο Σάντσες.

Η διαφορά ψήφων ήταν οριακή, καθυστερώντας την επίσημη ανακοίνωση για τρεις εβδομάδες.

Η Κέικο Φουχιμόρι είναι κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι.

Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την επίσημη ανακήρυξή της ως νικήτρια. Snapshot powered by AI

Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επισήμως τη Δευτέρα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού, τρεις εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική αρχή της χώρας, η υποψήφια της δεξιάς συγκέντρωσε το 50,13% των ψήφων, έναντι 49,86% του υποψηφίου της αριστεράς, Ρομπέρτο Σάντσες.

Η διαφορά ανάμεσα στους δύο υποψηφίους ήταν οριακή, γεγονός που παρέτεινε την αναμονή για την επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Η Κέικο Φουχιμόρι είναι κόρη του πρώην προέδρου του Περού Αλμπέρτο Φουχιμόρι, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από το 1990 έως το 2000.

Με την επίσημη ανακήρυξή της ολοκληρώνεται η εκλογική διαδικασία, έπειτα από τρεις εβδομάδες καταμέτρησης και αναμονής για την επικύρωση του τελικού αποτελέσματος.