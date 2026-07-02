Γερμανία: Δύο νεκροί από φωτιά σε νοσοκομείο - Δεκάδες τραυματίες

Η κατάσταση παραμένει δυναμικά εξελισσόμενη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Γερμανία: Δύο νεκροί από φωτιά σε νοσοκομείο - Δεκάδες τραυματίες

Φωτιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο ασθενείς έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου στο Λούντβιγκσλουστ της Γερμανίας.
  • Πάνω από 30 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
  • Η κατάσταση παραμένει δυναμικά εξελισσόμενη χωρίς να έχουν διευκρινιστεί η σοβαρότητα των τραυματισμών και ο ακριβής αριθμός των εκκενωθέντων.
  • Γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή ένα άτομο, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί η τελική του κατάσταση.
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Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην οροφή νοσοκομείου στην πόλη Λούντβιγκσλουστ, στα βόρεια της Γερμανίας, τις πρώτες πρωινές ώρες είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 30 ακόμα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι δύο νεκροί ήταν και οι δύο ασθενείς της εγκατάστασης, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA.

Νωρίτερα, σύμφωνα με αναφορές, γιατροί μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή ένα άτομο, αλλά προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό το άτομο αργότερα έχασε τη ζωή του.

Οι αρχές βρίσκονταν σε διαδικασία εσπευσμένης απομάκρυνσης των ασθενών και του προσωπικού από το κτίριο. Η οροφή βρίσκεται στις φλόγες από τις 04:28 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:28 ώρα Ελλάδας), πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές επισήμαναν πως η κατάσταση παραμένει δυναμικά εξελισσόμενη. Πολλοί ασθενείς και προσωπικό εκκενώθηκαν από την εγκατάσταση, η οποία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του νοσοκομείου, διαθέτει 160 κλίνες. Ωστόσο, δεν είναι σαφής ο αριθμός των ανθρώπων που απομακρύνονται εσπευσμένα από τη δομή υγείας.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών.

https://www.instagram.com/reel/DaQamClIDUW/

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