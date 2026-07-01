Αμβέρσα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από την πυρκαγιά στη δεκαώροφη πολυκατοικία - Δεκάδες τραυματίες

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τυχόν άλλων θυμάτων είναι σε πλήρη εξέλιξη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αμβέρσα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από την πυρκαγιά στη δεκαώροφη πολυκατοικία - Δεκάδες τραυματίες
Φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα
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  • Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο της πολυκατοικίας στην οδό August Vermeylenlaan και οι αιτίες της παραμένουν άγνωστες.
  • Περισσότερα από 200 άτομα κατοικούσαν στο κτήριο, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν άλλα θύματα.
  • Ενεργοποιήθηκε σχέδιο ιατρικής επέμβασης και στην πυροσβεστική επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 10 οχήματα και πολλές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
  • Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής καλούνται να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του καπνού, ενώ η αστυνομία ζητά να αποφεύγεται η περιοχή.
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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τυχόν άλλων θυμάτων είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς στο κτήριο των δέκα ορόφων κατοικούσαν πάνω από 200 άτομα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10:00 [τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδος], το πρωί στην πολυκατοικία της οδού August Vermeylenlaan, στην περιοχή Linkeroever.

«Είναι ένας βαρύς απολογισμός: τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και υπάρχουν επίσης αρκετοί άνθρωποι με σοβαρά και ελαφρά τραύματα», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Kim Bastiaens στο VRT.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο και όχι από τον όγδοο όροφο, όπως είχε αρχικά αναφερθεί, ανέφερε επιπλεόν η Bastiaens. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί, ενώ ο μαύρος καπνός παραμένει ορατός από μεγάλη απόσταση.

«Πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη πυρκαγιά με κακή ορατότητα και πυκνό καπνό μέσα στο κτίριο. Αυτό καθιστά πιο δύσκολη την κατάσβεσή της», δήλωσε η Marie De Clercq της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο πρακτορείο ειδήσεων Belga.

Βίντεο που μεταδίδει το RTL δείχνει ανθρώπους να πηδούν από τα μπαλκόνια για να σωθούν.

Ενεργοποιήθηκε σχέδιο ιατρικής παρέμβασης

Οι τοπικές αρχές ενεργοποίησαν το σχέδιο ιατρικής επέμβασης (MIP) για να διασφαλίσουν την ομαλή παροχή ιατρικής βοήθειας. Οι κάτοικοι που εκκενώθηκαν και δεν τραυματίστηκαν φιλοξενούνται στη γειτονιά.

«Τα πληρώματά μας έχουν εκκενώσει το κτίριο», δήλωσε η De Clercq. «Προς το παρόν, εξακολουθούν να εργάζονται σκληρά για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και αναζητούν άλλα πιθανά θύματα».

«Πρόκειται για μια επιχείρηση πυροσβεστικής πολύ μεγάλης κλίμακας. Αυτή τη στιγμή, περισσότερα από 10 πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο. Λαμβάνουμε βοήθεια από τη Ζώνη Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης Waasland, τη Ζώνη Πυροσβεστικής Rand και τη Ζώνη Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης Rivierenland. Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται επίσης στο σημείο», είπε. Η ομάδα drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αμβέρσας βρίσκεται στο σημείο.

https://www.instagram.com/reel/DaPtOOdAcDV/

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, εξακολουθεί να αναβλύζει καπνός. Συνεπώς, οι κάτοικοι της γειτονιάς συνίσταται να κρατούν τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά και να απενεργοποιούν τα συστήματα εξαερισμού. Η πυροσβεστική υπηρεσία ζητά από τους ανθρώπους να αποφεύγουν την περιοχή.

Το μεσημέρι, η δήμαρχος της Αμβέρσας, έφτασε στο σημείο για να συμμετάσχει σε διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο προσωρινό κέντρο διοίκησης που δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της.

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